В Джорджии Соединенных Штатов Америки пронесся мощный торнадо. Он повалил множество деревьев и повредил здания.

В некоторых районах штата отключили электричество. В городе Келхун-Сити порывы ветра повалили фонари.

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В результате природного явления погибли 2 человека:

мужчина умер из-за того, что дерево упало на его автомобиль;

другой жертвой стихии стала женщина, дерево упало на ее дом.

Пока информации о других пострадавших не было. Также на территории Джорджии наблюдается подтопление улиц.



Последствия торнадо / Фото из твитера Sheriff Greg Pollan

Мощный торнадо в Джорджии: смотрите видео

Нескольким местным предприятиям нанесен ущерб. Фактическое количество смерчей, вызванных штормами, назовут после того, как Национальная служба погоды США (NWS) проведет оценку ущерба.

Отметим! По данным PowerUutage, более 5,7 тысячи домов в округе Фултон лишились электроснабжения.

Штормы вызвали задержки рейсов в международном аэропорту Hartsfield–Jackson. Пожарно-спасательное управление Атланты отреагировало на ряд вызовов, связанных с разрушениями, причиненными непогодой.



Стихия разрушила ряд домов / Фото Associeated Press

I’m running out of words to accurately describe the level of devastation last night’s tornado left in Calhoun City. pic.twitter.com/BEOhGvCDu7 — Stephen Pimpo (@spimpojr) May 3, 2021