Мощный торнадо в Джорджии унес жизни двух человек: фото, видео
В Джорджии Соединенных Штатов Америки пронесся мощный торнадо. Он повалил множество деревьев и повредил здания.
Источник:News
В некоторых районах штата отключили электричество. В городе Келхун-Сити порывы ветра повалили фонари.
Стоит прочитать Перевернутые машины и разрушенные здания: Японию всколыхнул торнадо
В результате природного явления погибли 2 человека:
- мужчина умер из-за того, что дерево упало на его автомобиль;
- другой жертвой стихии стала женщина, дерево упало на ее дом.
Пока информации о других пострадавших не было. Также на территории Джорджии наблюдается подтопление улиц.
Последствия торнадо / Фото из твитера Sheriff Greg Pollan
Мощный торнадо в Джорджии: смотрите видео
Нескольким местным предприятиям нанесен ущерб. Фактическое количество смерчей, вызванных штормами, назовут после того, как Национальная служба погоды США (NWS) проведет оценку ущерба.
Штормы вызвали задержки рейсов в международном аэропорту Hartsfield–Jackson. Пожарно-спасательное управление Атланты отреагировало на ряд вызовов, связанных с разрушениями, причиненными непогодой.
Стихия разрушила ряд домов / Фото Associeated Press
Поделиться новостью