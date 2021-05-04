У Джорджії Сполучених Штатів Америки пронісся потужний торнадо. Він повалив безліч дерев та пошкодив будівлі.

В деяких районах штату відключили електрику. У місті Келхун-Сіті пориви вітру повалили ліхтарі.

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Внаслідок природного явища загинуло 2 людини:

чоловік помер через те, що дерево впало на його автомобіль;

іншою жертвою стихії стала жінка, дерево впало на її будинок.

Наразі інформації про інших потерпілих не було. Також на території Джорджії спостерігається підтоплення вулиць.



Наслідки торнадо / Фото з твітера Sheriff Greg Pollan

Потужний торнадо в Джорджії: дивіться відео

Кільком місцевим підприємствам завдано збитків. Фактичну кількість смерчів, викликаних штормами, назвуть після того, як Національна служба погоди США (NWS) проведе оцінку збитків.

Відзначимо! За даними PowerUutage, понад 5,7 тисячі будинків в окрузі Фултон втратили електропостачання.

Шторми викликали затримки рейсів у міжнародному аеропорту Hartsfield–Jackson. Пожежно-рятувальне управління Атланти відреагувало на низку викликів, пов'язаних з руйнуваннями, завданими негодою.



Стихія зруйнувала низку будинків / Фото Associeated Press

I’m running out of words to accurately describe the level of devastation last night’s tornado left in Calhoun City. pic.twitter.com/BEOhGvCDu7 — Stephen Pimpo (@spimpojr) May 3, 2021