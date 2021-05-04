Потужний торнадо у Джорджії забрав життя двох людей: фото, відео наслідків
У Джорджії Сполучених Штатів Америки пронісся потужний торнадо. Він повалив безліч дерев та пошкодив будівлі.
Джерело:News
В деяких районах штату відключили електрику. У місті Келхун-Сіті пориви вітру повалили ліхтарі.
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Внаслідок природного явища загинуло 2 людини:
- чоловік помер через те, що дерево впало на його автомобіль;
- іншою жертвою стихії стала жінка, дерево впало на її будинок.
Наразі інформації про інших потерпілих не було. Також на території Джорджії спостерігається підтоплення вулиць.
Наслідки торнадо / Фото з твітера Sheriff Greg Pollan
Потужний торнадо в Джорджії: дивіться відео
Кільком місцевим підприємствам завдано збитків. Фактичну кількість смерчів, викликаних штормами, назвуть після того, як Національна служба погоди США (NWS) проведе оцінку збитків.
Шторми викликали затримки рейсів у міжнародному аеропорту Hartsfield–Jackson. Пожежно-рятувальне управління Атланти відреагувало на низку викликів, пов'язаних з руйнуваннями, завданими негодою.
Стихія зруйнувала низку будинків / Фото Associeated Press
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