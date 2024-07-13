Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал 24 Каналу, что оккупанты, как и всегда, сообщают о якобы успешной работе их ПВО. Однако, по его словам, на самом деле было попадание в военные цели и боевой комплект, который еще долго детонировал после удара.

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Что произошло в Мариуполе

Дмитрий Забавин отметил, что многие жители Мариуполя слышали взрывы в городе и видели последствия этих поражений. Он отметил, что Вооруженные Силы Украины бьют только по военным целям.

Весь центр города слышал взрывы. А несмотря на заявления оккупантов, российская пропаганда не может снять постановочный сюжет, что где-то там якобы был удар по общественной инфраструктуре,

– сказал он.

Депутат добавил, что взрывы вблизи аэропорта в Мариуполе нанесли россиянам серьезные потери. Вероятно, есть значительные поражения боевых комплектов, военной техники и личного состава.

"Мариупольцы рассказывали о движении карет скорой помощи, которые направлялись в сторону дыма. Это говорит о том, что есть определенные последствия для оккупантов", – подчеркнул Забавин.