Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що окупанти, як і завжди, повідомляють про начебто успішну роботу їхніх ППО. Однак, за його словами, насправді було влучання у військові цілі та бойовий комплект, який ще довго детонував після удару.

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Що відбулось у Маріуполі

Дмитро Забавін наголосив що багато мешканців Маріуполя чули вибухи у місті та бачили наслідки цих уражень. Він зазначив, що Збройні Сили України б'ють лише по військових цілях.

Весь центр міста чув вибухи. А попри заяви окупантів, російська пропаганда не може зняти постановчий сюжет, що десь там начебто був удар по громадській інфраструктурі,

– сказав він.

Депутат додав, що вибухи поблизу аеропорту у Маріуполі завдали росіянам серйозних втрат. Ймовірно, є значені ураження бойових комплектів, військової техніки та особового складу.

"Маріупольці розповідали про рух карет швидкої допомоги, які прямували у бік диму. Це каже про те, що є певні наслідки для окупантів", – підкреслив Забавін.