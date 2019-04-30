Мощный циклон унес жизни в Мозамбике: фото и видео последствий непогоды

Разрушительная стихия бушует в Мозамбике. Там сильные дожди отрезали тысячи людей от цивилизации. Вода смыла их дома и просто погребла людей под потоком грязи. Погибли по меньшей мере 38 человек.

В Мозамбике несколько дней подряд льют дожди. Большая вода размыла дороги, вызвала оползни и разрушила десятки домов. Почти 160 тысяч мозамбикцев страдают от стихии.

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Люди собственными усилиями пытаются вытащить из ила тела погибших односельчан. Около 40 жизней унес циклон Кеннет.

Мы вытащили только одно тело, надеемся найти и другие пять. Это вторая локация, которую мы раскапываем. Мы нашли женщину на первом месте. Других, возможно, найдем здесь,

– рассказал местный житель Мануэль Йоахим.

У кого-то циклон унес жизни родных, а кого-то обрек на голодную смерть. У людей не хватает даже воды. Уцелевшие остались без крыши над головой, лишились скота и хозяйств.

Мы собираемся обустроить приют, поскольку большинство населения не имеет крыши и средств для очистки воды,

– пояснила министр госуправления Мозамбика Кармелита Намашулуа.

Полностью опустошены 60 километров побережья. Размытые дороги не дают возможности оказать пострадавшим людям помощь. Власть Мозамбика обещает привлечь вертолеты для доставки еды и медикаментов. Но опасается, что из-за загрязненной воды может вспыхнуть эпидемия холеры.

"С дождями нам пришлось восстановить центр лечения холеры в Пембе. Завтра мы начнем обустраивать центр и принимать меры для очистки воды", – добавил государственный координатор по вопросам охраны здоровья Антонио Ассани.

Happening now:



Water levels in Pemba, #Mozambique, continue to rise in a worrying way. Houses started to collapse in Natite neighbourhood, according to the rescue team operating there.



We are unfortunately expecting devastating floods as consequence of #CycloneKenneth pic.twitter.com/FKOdRf9wkG — OCHA Southern & Eastern Africa (@UNOCHA_ROSEA) 28 квітня 2019 р.

Уже не впервые в 2019 году Мозамбик опустошают природные катаклизмы. Всего несколько недель назад здесь пронесся еще один разрушительный циклон Идай. Тогда погибли более 700 человек. Не так от стихии, как от загрязненной воды и той же холеры. Эта страна и без того одна из беднейших на африканском континенте. Правительству даже не хватает средств и техники для борьбы с последствиями катастроф.

Смотрите фото последствий непогоды в Мозамбике: