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      Мощный циклон унес жизни в Мозамбике: фото и видео последствий непогоды

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      Разрушительная стихия бушует в Мозамбике. Там сильные дожди отрезали тысячи людей от цивилизации. Вода смыла их дома и просто погребла людей под потоком грязи. Погибли по меньшей мере 38 человек.

      В Мозамбике несколько дней подряд льют дожди. Большая вода размыла дороги, вызвала оползни и разрушила десятки домов. Почти 160 тысяч мозамбикцев страдают от стихии.

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      Люди собственными усилиями пытаются вытащить из ила тела погибших односельчан. Около 40 жизней унес циклон Кеннет.

      Мы вытащили только одно тело, надеемся найти и другие пять. Это вторая локация, которую мы раскапываем. Мы нашли женщину на первом месте. Других, возможно, найдем здесь,
      – рассказал местный житель Мануэль Йоахим.

      У кого-то циклон унес жизни родных, а кого-то обрек на голодную смерть. У людей не хватает даже воды. Уцелевшие остались без крыши над головой, лишились скота и хозяйств.

      Мы собираемся обустроить приют, поскольку большинство населения не имеет крыши и средств для очистки воды,
      – пояснила министр госуправления Мозамбика Кармелита Намашулуа.

      Полностью опустошены 60 километров побережья. Размытые дороги не дают возможности оказать пострадавшим людям помощь. Власть Мозамбика обещает привлечь вертолеты для доставки еды и медикаментов. Но опасается, что из-за загрязненной воды может вспыхнуть эпидемия холеры.

      "С дождями нам пришлось восстановить центр лечения холеры в Пембе. Завтра мы начнем обустраивать центр и принимать меры для очистки воды", – добавил государственный координатор по вопросам охраны здоровья Антонио Ассани.

      Уже не впервые в 2019 году Мозамбик опустошают природные катаклизмы. Всего несколько недель назад здесь пронесся еще один разрушительный циклон Идай. Тогда погибли более 700 человек. Не так от стихии, как от загрязненной воды и той же холеры. Эта страна и без того одна из беднейших на африканском континенте. Правительству даже не хватает средств и техники для борьбы с последствиями катастроф.

      Смотрите фото последствий непогоды в Мозамбике:

       

       

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      Теги: Стихийный бедствия Африка Жертвы
      Источник: 24 канал
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