Потужний циклон забрав життя у Мозамбіку: фото та відео наслідків негоди

Руйнівна стихія вирує у Мозамбіку. Там сильні дощі відрізали тисячі людей від цивілізації. Вода змила їхні будинки та просто поховала людей під потоком бруду. Загинуло щонайменше 38 осіб.

В Мозамбіку кілька днів поспіль ллють дощі. Велика вода розмила дороги, спричинила зсуви ґрунту та зруйнувала десятки будинків. Майже 160 тисяч мозамбікців потерпають від стихії.

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Люди власними зусиллями намагаються витягнути з мулу тіла загиблих односельців. Близько 40 життів забрав циклон Кеннет.

Ми витягли тільки одне тіло, сподіваємось знайти й інші п'ять. Це друга локація, яку ми розкопуємо. Ми знайшли жінку на першому місці. Інших, можливо, знайдемо тут,

– розповів місцевий житель Мануель Йоахім.

У когось циклон забрав життя рідних, а когось прирік на голодну смерть. У людей не вистачає навіть води. Вцілілі залишились без даху над головою, позбулись худоби та господарств.

Ми збираємось облаштувати притулок, оскільки більшість населення не має даху та засобів для очищення води,

– пояснила міністр держуправління Мозамбіку Кармеліта Намашулуа.

Повністю спустошено 60 кілометрів узбережжя. Розмиті дороги не дають можливості надати постраждалим людям допомогу. Влада Мозамбіку обіцяє залучити вертольоти для доставлення їжі та медикаментів. Та побоюється, що через забруднену воду може спалахнути епідемія холери.

"З дощами нам довелося відновити центр лікування холери в Пембі. Завтра ми почнемо облаштовувати центр і приймати засоби для очищення води", – додав державний координатор з питань охорони здоров'я Антоніо Ассане.

Happening now:



Water levels in Pemba, #Mozambique, continue to rise in a worrying way. Houses started to collapse in Natite neighbourhood, according to the rescue team operating there.



We are unfortunately expecting devastating floods as consequence of #CycloneKenneth pic.twitter.com/FKOdRf9wkG — OCHA Southern & Eastern Africa (@UNOCHA_ROSEA) 28 квітня 2019 р.

Вже не вперше у 2019 році Мозамбік спустошують природні катаклізми. Тільки кілька тижнів тому тут пронісся ще один руйнівний циклон Ідай. Тоді загинуло понад 700 людей. Не так від стихії, як від забрудненої води і тієї ж холери. Ця країна і без того одна з найбідніших на африканському континенті. Уряду навіть не вистачає коштів та техніки для боротьби із наслідками катастроф.

Дивіться фото наслідків негоди в Мозамбіку: