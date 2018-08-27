Мощный оползень отрезал от цивилизации пять сёл на Прикарпатье:фото

На Прикарпатье из-за продолжительных осадков произошел мощный оползень. В следствии него оказалась заблокированной автомобильная дорога городского значения, соединяющая 5 сёл в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной государственной администрации.

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26 августа ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области поступила информация о том, что в течение дня на территории Верховинского района шли осадки в виде дождя. Поэтому вблизи поселка Грузы села Красник произошло смещение грунта и камней на автомобильную дорогу местного значения "Ильци – Буркут" протяженностью около 30 метров,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция перекрыла проезд для транспортных средств на этом участке с целью недопущения несчастных случаев. Так, в настоящее время прекращено автомобильное сообщение с сёлами Быстрец (372 жителя), Дземброня (128 жителей), Топильче (205 жителей), Зеленое (796 жителей) и с селом Явирнык (293 жителя).



На Прикарпатье оползень оставил села без транспортного сообщения

На месте происшествия в селе Красник спасатели провели выездное заседание для определения первоочередных мер по оказанию помощи населению и ликвидации последствий оползня.

Спасатели решают, как ликвидировать последствия оползня на Прикарпатье