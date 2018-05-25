Мощный взрыв произошел в ресторане в Канаде: много пострадавших
В канадской провинции Онтарио в одном из ресторанов прогремел взрыв. В результате по меньшей мере пятнадцать человек получили ранения.
Об этом сообщает DW со ссылкой на местные СМИ.
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Отмечается, что взрыв устроили два человека, после чего скрылись с места инцидента.
Как утверждают медики, три пострадавших человека сейчас находятся в критическом состоянии после взрыва в городке Миссиссога.
Обстоятельства выясняются.
Видео с места взрыва в ресторане в Онтарио
Источник: 24 Канал
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