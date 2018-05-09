В Бельгии на металлургическом заводе произошел взрыв: есть пострадавшие
На металлургическом заводе APERAM, который расположен в бельгийском городе Шателе, произошел взрыв. Вследствие него пострадали трое людей.
Об этом сообщает RTBF.
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В издании информируют, что взрыв произошел в хозяйственных цехах завода, где расположены контейнеры, а не станковое оборудование. Вероятной причиной взрыва считают утечку газа.
Отмечается, что в результате взрыва пострадали трое работников. Двое из них получили интоксикацию, а третий — временную глухоту.
Сейчас ситуация на бельгийском металлургическом заводе под контролем пожарных.
Источник: 24 Канал
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