У Бельгії на металургійному заводі стався вибух: є потерпілі

На металургійному заводі APERAM, який розташований у бельгійському місті Шателе стався вибух. Внаслідок нього постраждали троє людей.

Про це повідомляє RTBF.

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У виданні інформують, що вибух стався в господарчих цехах заводу, де розташовані контейнери, а не станкове обладнання. Ймовірною причиною вибуху вважають витік газу.

Зазначається, що внаслідок вибуху постраждали троє працівників. Двоє із них отримали інтоксикацію, а третій — тимчасову глухоту.

Наразі ситуація на бельгійському металургійному заводі – під контролем пожежників.