Потужний вибух стався у ресторані в Канаді: багато потерпілих

У канадській провінції Онтаріо в одному із ресторанів пролунав вибух. У результаті щонайменше п'ятнадцять осіб зазнали поранень.

Про це повідомляє DW з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Зазначається, що вибух влаштували дві особи, які опісля втекли з місця інциденту.

Як переконують медики, три постраждалих особи наразі перебувають у критичному стані після вибуху в містечку Міссіссога.

Обставини з'ясовуються.

Відео з місця вибуху в ресторані в Онтаріо