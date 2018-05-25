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Потужний вибух стався у ресторані в Канаді: багато потерпілих

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В провінції Онтаріо (Канада) стався вибух у ресторані: 15 осіб поранено
В провінції Онтаріо (Канада) стався вибух у ресторані: 15 осіб поранено / Соцмережі

У канадській провінції Онтаріо в одному із ресторанів пролунав вибух. У результаті щонайменше п'ятнадцять осіб зазнали поранень.

Про це повідомляє DW з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Зазначається, що вибух влаштували дві особи, які опісля втекли з місця інциденту.

Як переконують медики, три постраждалих особи наразі перебувають у критичному стані після вибуху в містечку Міссіссога.

Обставини з'ясовуються.

Відео з місця вибуху в ресторані в Онтаріо 

 

Теги: Кримінальні новини Канада Вибух
Джерело: 24 Канал
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