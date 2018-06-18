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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Москаль назвал Супрун "просроченной", а ее реформу – "путем в морг"

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Москаль раскритиковал действия Супрун
Москаль раскритиковал действия Супрун / 112.ua

По мнению председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, медицинская реформа и. о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун – путь в никуда.

Об этом сообщил Геннадий Москаль в интервью "Обозреватель".

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"Ее реформа  это путь в никуда, здесь и разговаривать не о чем. Это путь в морг или на судмедэкспертизу",  отметил Москаль.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль отметил, что Супрун не легитимна согласно действующему законодательству.

"У нас такой должности, как и.о. Министра, нет. Любое ее распоряжение может быть обжаловано в суде, и судом будет отменено. Она уже два с лишним года "просроченная". У меня много чего есть сказать ей, но я думаю, что это в украинское языковое пространство не впишется. Чемодан  аэропорт  Чикаго. Чем быстрее, тем больше мы сохраним жизней украинцев",  добавил Москаль.

Напомним, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, который публично нецензурно высказался в сторону руководительницы Министерства здравоохранения Ульны Супрун, не жалеет о своих словах. Назвал он ее й**нутой.


 

Теги: Новости Украины Геннадий Москаль Новости Закарпатья Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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