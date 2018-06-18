Москаль назвал Супрун "просроченной", а ее реформу – "путем в морг"

По мнению председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, медицинская реформа и. о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун – путь в никуда.

Об этом сообщил Геннадий Москаль в интервью "Обозреватель".

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"Ее реформа – это путь в никуда, здесь и разговаривать не о чем. Это путь в морг или на судмедэкспертизу", – отметил Москаль.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль отметил, что Супрун не легитимна согласно действующему законодательству.

"У нас такой должности, как и.о. Министра, нет. Любое ее распоряжение может быть обжаловано в суде, и судом будет отменено. Она уже два с лишним года "просроченная". У меня много чего есть сказать ей, но я думаю, что это в украинское языковое пространство не впишется. Чемодан – аэропорт – Чикаго. Чем быстрее, тем больше мы сохраним жизней украинцев", – добавил Москаль.

Напомним, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, который публично нецензурно высказался в сторону руководительницы Министерства здравоохранения Ульны Супрун, не жалеет о своих словах. Назвал он ее й**нутой.



