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"Это что за е**нутая": Москаль не жалеет о грубой ругани в адрес Супрун

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Москаль заявил, что не жалеет о нецензурной ругани в адрес Супрун
Москаль заявил, что не жалеет о нецензурной ругани в адрес Супрун / Фото из открытых источников

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль, который публично нецензурно высказался в адрес главы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун, не жалеет о своих словах.

Об этом глава Закарпатья сказал в интервью "Украинской правде".

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"У нас начала резко распространяться корь. Здесь много протестантов, которые считают, что прививки делать не нужно, и все это – от сатаны. Лекарств не было. Венгрия бесплатно дала все свои запасы – бельгийскую вакцину, сертифицированную в ЕС. А в Киеве сказали, что вакцину завезли нелегально. Как оно могло быть завезено контрабандой на 300 тыс. евро? Они везли дипломатической машиной, им выписали направление на внутреннюю таможню. Все, что нужно, заплатили", – рассказал он.

Москаль отметил, что не знает, какой могла быть другая реакция на то, что на фоне языковых конфликтов Венгрию еще и обвинили в контрабанде, нерастаможенных и некачественных вакцинах.

Нет, я не жалею, что такое сказал. Мне много людей, начиная с премьер-министра, говорили извиниться. За что? За то, что они ничего не сделали, а Венгрия подала нам руку помощи?
– подытожил председатель Закарпатской ОГА.

Напомним, 22 февраля во время сессии облсовета Москаль возмутился заявлением и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области были нерастаможенные надлежащим образом. Комментируя заявление Супрун, председатель Закарпатской ОГА эмоционально выругался в ее сторону и обозвал "е**нутой".

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Закарпатья Ульяна Супрун Геннадий Москаль
Источник: 24 Канал
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