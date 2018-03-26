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"Це що за ї**нута": Москаль не шкодує про грубу лайку на адресу Супрун

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Москаль заявив, що не шкодує про нецензурну лайку на адресу Супрун
Москаль заявив, що не шкодує про нецензурну лайку на адресу Супрун / Фото з відкритих джерел

Губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль, який публічно нецензурно висловився у бік очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун, не шкодує про свої слова.

Про це очільник Закарпаття сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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"У нас почав різко поширюватися кір. Тут багато протестантів, які рахують, що щеплення робити не потрібно, і все це – від сатани. Ліків не було. Угорщина безкоштовно дала всі свої запаси – бельгійську вакцину, сертифіковану в ЄС. А в Києві сказали, що вакцину завезли нелегально. Як воно могло бути завезене контрабандою на 300 тис. євро? Вони везли дипломатичною машиною, їм виписали направлення на внутрішню митницю. Все, що потрібно, заплатили", – розповів він.

Москаль зазначив, що не знає, якою могла бути інша реакція на те, що на тлі мовних конфліктів Угорщину ще й звинуватили в контрабанді, нерозмитнені та неякісних вакцинах.

Ні, я не шкодую, що таке сказав. Мені багато людей, починаючи з прем'єр-міністра, говорили вибачитись. За що? За те, що вони нічого не зробили, а Угорщина подала нам руку допомоги?
– підсумував голова Закарпатської ОДА.

Нагадаємо, 22 лютого під час сесії облради Москаль обурився заявою в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про те, що ліки від кору в області були нерозмитнені належним чином. Коментуючи заяву Супрун голова Закарпатської ОДА емоційно вилаявся в її сторону та обізвав "ї**нутою".

Теги: Новини політики Новини України Геннадій Москаль Уляна Супрун Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
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