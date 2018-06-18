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Москаль назвав Супрун "простроченою", а її реформу – "шляхом у морг"

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Москаль розкритикував дії Супрун
Москаль розкритикував дії Супрун / 112.ua

На думку голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, медична реформа в. о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун – шлях у нікуди.

Про це повідомив Геннадій Москаль у інтерв'ю "Обозреватель".

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"Її реформа – це шлях в нікуди, тут і розмовляти немає про що. Це шлях у морг або на судмедекспертизу", – наголосив Москаль.

Голови Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, зазначив, що Супрун не легітимна згідно з чинним законодавством.

"У нас такої посади, як в. о. міністра, немає. Будь-яке її розпорядження може бути оскаржене в суді, і судом буде скасовано. Вона вже два з гаком роки "прострочена". У мене багато чого є їй сказати, але я думаю, що це в український мовний простір не впишеться. Валіза – аеропорт – Чикаго. Чим швидше, тим більше ми збережемо життів українців", – додав Москаль.

Нагадаємо, губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль, який публічно нецензурно висловився у бік очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун, не шкодує про свої слова. Назвав він її ї**нутою.

Теги: Новини України Уляна Супрун Новини Закарпаття Геннадій Москаль
Джерело: 24 Канал
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