Это большое дело, – Трамп обещал изучить ликвидацию Москалика

Накануне в результате взрыва авто в Подмосковье погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил России. Президент США отреагировал на ликвидацию Москалика.

Так, американский лидер отметил, что изучит это дело. Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами на борту самолета, направляясь в Рим, сообщает 24 Канал.

Смотрите также В сети появились кадры с моментом подрыва машины с Москаликом

Трамп о ликвидации Москалика

О ликвидации российского генерал-майора ГРУ Ярослава Москалика президент США узнал от журналистов. Поставил уточняющие вопросы, в частности, где именно это произошло.

Это большое дело. Я изучу это,

– заявил Трамп.

Читайте также Генерал Москалик, убит под Москвой, участвовал во встречах "Нормандской четверки", – СМИ

Заметим, взрыв произошел утром 25 апреля в подмосковном городе Балашиха. Он полностью уничтожил авто.

По данным росСМИ, Москалик якобы выходил из подъезда дома, в котором жил, когда прогремел взрыв. От полученных травм заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил России скончался на месте.

Кремлевские пропагандисты писали, что на месте якобы нашли самодельное взрывное устройство.