Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Москалькову критикуют из-за опубликованного списка с пропавшими без вести

В четверг, 9 января, Москалькова на своем телеграм-канале опубликовала список с пропавшими без вести россиянами в Курской области. Так, в нем перечислены имена 517 человек, однако есть нюанс.

Как пишут росСМИ, ссылаясь на людей, которые выехали из Курской области, в списке есть имена тех, кто эвакуировался в другой регион России, их родственники или даже погибшие. В местных телеграм-каналах из-за этого начали открыто критиковать Москалькову:

"Я не пойму, я разыскиваю или меня?";

"Они рандомайзером в этот список отбирали?";

"Мало того, что нет дела до мирных людей уже пять месяцев, так и списки от балды составлены".

В то же время в опубликованном Москальковой списке нет реальных имен лиц, которые действительно пропали без вести и о них сообщали российские власти. Кроме того, в сети также появилось видеообращение одной из россиянок, которая не имеет связи со своими родителями. Женщина официально обращалась к властям, присылала информацию, однако ее родителей так и нет в списке пропавших без вести.

Это не список. Это плевок в лицо людям, которые пять месяцев ничего не знают о своих близких! Вы нас просите доверять официальной информации. И вот теперь мы видим этот кривой и косой список, слепленный неизвестно для кого и зачем, опубликованный с выражением обеспокоенности,

– говорит возмущенная россиянка в видеообращении.

Более того, жители Курщины возмущены, что в списке пропавших без вести есть довольно бессмысленные обозначения. Так, разыскивают "девочку 12 лет с Гуево", однако никаких других данных о ней нет. Также в списке есть "жители села Гуево", однако, как и с "девочкой", нет никакой другой информации.