Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг сказал, что Украина продемонстрировала неспособность России вернуть территории в Курской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ERR.

Смотрите также Критик Меркель и Шольца: кто такой Фридрих Мерц, что говорил об Украине и когда станет канцлером

Неудачу усиливают удары Украины

Кивисельг отметил, что хотя успех рейда имел тактический характер, он снова привлек большое внимание общественности и "насыпал приличное количество соли в открытую рану российского военного руководства – неспособность вернуть оккупированные районы Курской области".

Неудачу России могут усилить удары Украины по командным пунктам 76-й десантно-штурмовой дивизии и 810-й бригады морской пехоты.

Ситуацию в Курской области также отражают заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, что из 12-тысячного северокорейского контингента, переброшенного в Курскую область, треть, или до 3800 человек, уже убиты или ранены,

– добавил разведчик.

Кроме этого, он также прокомментировал наступление военных КНДР. Они наступали не подготовленными.

Он указал, что пессимизм в России усиливается и из-за точных ударов Украины по инфраструктуре России.