На Московии – дефолт: две вещи, которые нужно об этом знать

На Московии сегодня формальный дефолт. Они не смогли выплатить кредиторам около 100 миллионов долларов. Предлагали рубли, но кредиторы отказались.

Две основные вещи, которые нужно знать об этом дефолте:

Нет, Россия не упадет прямо сейчас. Дефолт не значит, что у них нет денег. Дефолт значит, что они не рассчитались по своим долгам. Деньги и запас прочности у них пока есть. Да, Россия неизбежно упадет. Сегодняшний дефолт – это очередной гвоздь в гроб "большой росии".

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Почему формальный дефолт Московии имеет большое значение, несмотря на большие золотовалютные резервы Московии? Следует понимать природу рынков капитала. Все самые современные кредиторы кредитуют на основе кредитных рейтингов.

Когда Россия получила дефолтный рейтинг, она в принципе упустила возможность кредитоваться. Даже если бы менеджмент банка или фонда хотел бы прокредитовать Россию, финансовые учреждения имеют четкие правила, согласно которым они в принципе не кредитуют страны с преддефолтными или дефолтными рейтингами.

Поэтому, даже если свинорылые привезут вагон золота как залог по кредиту, они будут посланы за русским военным кораблем. Потому что нет рейтинга – нет кредита.

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У России – проблемы

Более того, на самом государстве Московия проблемы не заканчиваются. Когда за деньгами в западные банки придет российский бизнес, он тоже будет послан в том же направлении. Поскольку рейтинг страны происхождения тоже имеет значение для кредитования частного бизнеса.

Свинособаки сейчас вовсю пытаются выдать дефолт за что-то несерьезное. Якобы у нас только в юанях более 100 миллиардов долларов, а здесь несчастные 100 миллионов не оплачены. И мы бы и заплатили, но препятствуют санкции.

Но банкиры – люди циничные и прагматические. Им по барабану, что помешало выплатить долги. Имеет значение только факт: заплатил или нет. В случае с оккупантами – счет на табло не заплатили. Кредитный рейтинг Московии – Дефолт.

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Это значит долгие и болезненные годы изоляции в своем лапотном рейхе, голодные бунты, невозможность кормить региональные элиты и закономерный финал – распад Московии с последующим поглощением обломков Китаем, Монголией, Казахстаном, Украиной, Польшей.