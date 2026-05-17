"ПВО попала в соседний дом": новые кадры из Московской области, где россияне жалуются из-за атаки

Утро 17 мая для жителей Московской области началось не с кофе. Регион попал под массированный обстрел дронов.

Россияне жалуются, что дроны сбивают прямо среди гражданского населения. 24 Канал собрал новые кадры на которых россияне жалуются на массированную атаку дронов.

Смотрите также Взрывы, прилеты в дома и заводы: Москву и Подмосковье атаковало более 100 дронов

Что известно об атаке на Московскую область?

В ночь на 17 мая Московская область оказалась под массированной атакой беспилотников. Российская сторона заявила о якобы 120 сбитых беспилотниках за сутки.

Российская ПВО сбивает беспилотники: смотрите видео

Взрывы раздавались в Зеленограде, Химках, Клину, Лобне, Дедовске, Наро-Фоминске и других городах Подмосковья. Из-за угрозы атак в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно вводили ограничения на взлет и посадку самолетов.

Больше всего сообщений о взрывах поступало из Зеленограда, где после ударов возник пожар на одном из объектов. По данным OSINT-аналитиков, под атаку могли попасть предприятие "Ангстрем" и технопарк "Элма", работающие в сфере электроники и микроэлектроники.

После атаки БпЛА на Московскую область возникли пожары: смотрите видео

Также сообщается о возможных ударах по Московскому НПЗ и конструкторскому бюро "Радуга" в Дубне. В разных районах Московской области фиксировались попадания в жилые дома, в частности в Зеленограде, Химках и центре Москвы.

В Московской области горят жилые дома: смотрите видео

У россиян возникла массовая паника. Они жалуются, что российское ПВО сбивает цели прямо над домами. Одна из жительниц Московской области настолько удивлена ​​увиденным, что не может произнести и слов. Однако она собирается с мыслями и говорит, что ПВО попала в соседний ЖК.

Россиянка жалуется, что российская ПВО попала в соседний дом: смотрите видео

В регионе раздаются сирены. В видео россиянка жалуется, что не знает, куда ей бежать, чтобы спрятаться и со слезами на глазах говорит, что ей страшно.

Россияне недовольны атакой беспилотника: смотрите видео. Осторожно содержит нецензурную лексику

Местные власти заявили, что в результате атаки дронов по меньшей мере 3 человека погибли, еще 16 получили ранения.

Ночью под атакой была не только Москва

Вместе со столицей еще 14 регионов России попали под массированную атаку дронами. Вражеское минобороны отчиталось, что противовоздушная оборона уничтожила более 550 целей.

БпЛА сбиты над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, а также Краснодарского края, Московского региона, аннексированного Крыма и акваториями Черного и Азовского морей.

Заметим, глава украинского государства Владимир Зеленский отмечал, что Украина готовит "дальнобойные санкции" в ответ на российские атаки, которые унесли десятки жизней украинцев. Известно, что целями атак станут не только военные объекты в России, но и лица, причастные к военным преступлениям.

К слову, Россия имеет немало уязвимых мест, которые могут легко стать целями для будущих атак. Авиаэксперт Анатолий Храпчинский в разговоре с 24 Каналом отметил, что Украина имеет возможности для комбинированных атак и должна увеличивать производство ударных средств. По словам Храпчинского, в Московском регионе есть немало предприятий, которые обеспечивают деятельность российской армии, именно они могут стать целями в ближайшие атаки.

Почему Украина наносит удары по России дронами?

Украина наносит удары дронами по территории России с целью ослабления военного потенциала агрессора, подрыва его экономики и переноса бремени войны на территорию страны-нападающего. Однако, последние атаки также стали зеркальным ответом на массированный обстрел Украины 13 – 14 мая.

За два дня массированных атак Россия запустила 1567 дронов и 56 ракет. Почти в каждом регионе Украины раздавались взрывы. Под атакой оказалась гражданская инфраструктура и энергетический сектор. Главной целью оккупантов стала столица Украины – Киев.

Известно, что в Дарницком районе Киева разрушен подъезд многоквартирного дома. В ходе спасательной операции стало известно о 24 погибших, среди них – дети. Ранения получили 48 человек, в частности двухмесячный младенец и полицейский.