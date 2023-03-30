"Борцы с сатанизмом" отрабатывают методички по шабашу УПЦ МП в Лавре

В России подключили почти всех рупоров ФСБ к истерике вокруг Киево-Печерской лавры. В этот раз методички поступили к московским мусульманским деятелям.

Кандидаты на скамью подсудимых

Так глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин, "присоединивший" к себе общины, культовые сооружения и имущество мусульман на временно оккупированных территориях Донецкой области, назвал это "борьбой сатанистов" с православной церковью.

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В то же время руководитель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, "присоединивший" себе общины, культовые сооружения и имущество мусульман на временно оккупированных территориях Луганской области, сказал, что "попытка украинских властей отобрать у Украинской православной церкви (УПЦ) Киево-Печерскую лавру напоминает ему изгнание пророка Мухаммада и его сподвижников из Мекки".

Осталось подождать, что еще скажут эпатажный верховный муфтий Талгат Таджуддин (этот всегда несет дичь) и муфтий Поволжья Мукаддас Бибарсов, который уже приценился к Мариупольской мечети.

Они даже не понимают, что люди, незаконно присвоившие чужие, построенные не ими культовые сооружения (мечети), не имеют никакого морального права упрекать украинское государство, которое является владельцем Киево-Печерской лавры. Именно государство Украины имеет полное и светское и каноническое право распоряжаться своим имуществом.

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А вот "борцы с сатанизмом" сами действуют по-сатанински поддерживая войну и убийства своей страны против нас, а также незаконно присваивают культовое имущество, никогда не принадлежавшее им.

Считаю, что на скамье подсудимых международного трибунала должны быть и российские религиозные деятели, благословляющие и поддерживающие войну против Украины, фактически благословляющие разрушение, убийство и изнасилование украинцев. Их место рядом со всеми военными преступниками.