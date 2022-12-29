Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он убежден, что УПЦ МП должно изменить название в соответствии со своей деятельностью.

К теме Не подчинятся решению Конституционного Суда: в УПЦ МП отреагировали на закон о переименовании

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что представителям Московского патриархата не место в Украине.

По словам политолога, намек президента был достаточно прозрачным и корректным. Сейчас остается возможность принятия правильных решений по УПЦ МП в соответствии с украинским законодательством.

Переименование УПЦ МП

Рейтерович убежден, что эта ситуация должна быть решена конкретным способом – УПЦ МП должна быть переименована в соответствии с законодательством Украины. Они должны это сделать, потому что являются институтом гражданского общества и юридическим лицом в определенной степени.

Они должны жить по законам, которые есть сейчас в Украине. Московский патриархат не может говорить, что на них эти законы не распространяются. Они не институт, который не контролируется нашей нормативно-правовой базой и правоохранительными органами,

- добавил Рейтерович.

Если УПЦ МП этого не сделает, нужно запрещать деятельность этой структуры в Украине, убежден спикер. Не давать им возможности арендовать или иметь в собственности все имеющиеся у них церкви. Следует разрывать все договоры, а их место займут церкви, действующие в рамках нормативно-правовой базы Украины.

Изменений не видно

Несмотря на то, что представители Московского патриархата кричат, что они изменили свое название, устав и убрали все упоминания о России, отметил политолог, никто до сих пор не видел опубликованного измененного документа.

Они этого не показывают, я уже молчу о моментах, связанных с их службами, песнями, которые они поют и многими другими вещами, которые практикуются в храмах УПЦ МП,

– подчеркнул спикер.

Деятельность УПЦ МП нужно запретить: смотреть видео

Прихожане будут переходить в УПЦ

По мнению Рейтеровича, представители Московского патриархата просто боятся подобных изменений. Если они приведут название в соответствие с реальной деятельностью (Русская православная церковь – 24 канал), прихожане вероятно начнут переходить в православную церковь Украины, как многие из них уже и делают.

По предположениям политолога, это будет происходить на обычном местном уровне. Общество соберется, проголосует за переход и просто отберет ключи от церкви у священника, если тот не перейдет в православную церковь.

Провокации Московского патриархата

"Реакция граждан и прихожан сейчас действительно говорит о том, что они не собираются участвовать в каких-то беспорядках, выходить на драки, эскалации и т.д. Некоторые священники Московского патриархата кричат, что это приведет к гражданской войне. Где? Ее нет", - добавил спикер.

Священники Московского патриархата хотят делать провокации, чтобы показать, что есть политические преследования и т.д. Но, заметил политолог, этого действительно нет.

Выход один

По мнению Рейтеровича, выход в этой ситуации должен быть следующим: есть время для определения представителей Московского патриархата, если они этого не делают, включаются механизмы и инструменты государства и правоохранительных органов, которые прописаны в законе.

Эксперт убежден, что эта история не повлияет на раскол украинского общества, будут нормальные процессы переходов, которые были и до начала войны, но сейчас стали массовыми. И в результате у нас будет единственная поместная церковь, которая естественным путем возникнет, а Московский патриархат либо растворится в ней, либо превратится в маргинальную структуру.

При условии, что к тому времени правоохранительные органы не найдут доказательства работы на Россию, сотрудничество с диверсионно-разведывательными группами и многое другое,

– подчеркнул политолог.

УПЦ МП в Украине: последнее