Москва чувствует поражение, – Кулеба о российских угрозах третьей мировой

Дмитрий Кулеба заявил, что разговоры России о "реальной" угрозе третьей мировой свидетельствуют только о том, что Москва ощущает поражение. Поэтому министр призвал мир еще больше поддержать Украину.

Соответствующее заявление глава МИД Украины написал в твиттере вечером 25 апреля. В частности, он отметил, что мы защищаем европейскую и глобальную безопасность.

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Россия уже чувствует свое поражение в войне, которую начала против Украины

Украинский дипломат объяснил, что Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины.

Отсюда разговоры о "реальной" опасности третьей мировой. Это только означает, что Москва ощущает поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность,

– написал Кулеба.

Кстати, стоит вспомнить, что глава МИД России Сергей Лавров заявил в эфире росСМИ якобы о реальности риска ядерной войны. Сказал, мол, есть немало желающих, чтобы риски искусственно раздувались. Однако, кто эти "желающие" Лавров не рассказал. Только добавил, что якобы "опасность серьезная, она реальна, ее нельзя недооценивать".

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