Российскому диктатору Владимиру Путину приходится искать альтернативные варианты спасения своего режима и восстановления своей легитимности. На какие страны из-за этого "целится" Кремль – читайте дальше.

Самый понятный и логичный для него – это война. Такое мнение в своем видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале высказал Иван Яковина.

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По его словам, в 1999 году тогда еще премьер-министр Путин получил свой первый заряд легитимности, когда начал маленькую победоносную войну против Чечни. Это позволило ему стать президентом.

В 2008 году, когда Путин вернулся на пост премьер-министра, оставив Кремль Дмитрию Медведеву, власти снова понадобилась легитимная подпора. Ею стала война против Грузии,

– отметил Яковина.

И добавил, что в 2013 году популярность Владимира Путина, который снова стал президентом, резко пошла вниз. Спасти его от потери власти смогла война против Украины и захват Крыма.

Журналист заверил, что сейчас Путин оказался в такой же ситуации, если не в худшей: популярность идет вниз. Он пытался остановить этот процесс "обнулением", но не получилось. Оно не прибавило ему легитимности, а отобрало даже ту, что еще оставалась.

Справка. С 25 июня по 1 июля россияне голосовали за поправки к конституции РФ. Одним из главных пунктов было "обнуление" президентских сроков. Это позволит Путину оставаться у власти до 2036 года.



По официальным данным, поправки поддержали 78% россиян, против выступил 21%. Журналисты неоднократно фиксировали нарушения во время голосования. В частности, возможность проголосовать дважды.

Поэтому, как подчеркнул Яковина, остается только один способ сохранить режим – война и захват чужой территории. Путин – консерватор. Если этот способ доказал свою эффективность уже трижды, то он его применит и в четвертый раз, и в пятый раз.

"Судя по информации, поступающей из Москвы, там намечены три основные цели для захвата – Беларусь, Казахстан и Украина", – подытожил автор видеоблога.

Смотрите полный выпуск видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 15 июля 2020 год: