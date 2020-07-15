Москва имеет три основные цели для захвата: Яковина назвал страны
Российскому диктатору Владимиру Путину приходится искать альтернативные варианты спасения своего режима и восстановления своей легитимности. На какие страны из-за этого "целится" Кремль – читайте дальше.
Самый понятный и логичный для него – это война. Такое мнение в своем видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале высказал Иван Яковина.
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По его словам, в 1999 году тогда еще премьер-министр Путин получил свой первый заряд легитимности, когда начал маленькую победоносную войну против Чечни. Это позволило ему стать президентом.
В 2008 году, когда Путин вернулся на пост премьер-министра, оставив Кремль Дмитрию Медведеву, власти снова понадобилась легитимная подпора. Ею стала война против Грузии,
– отметил Яковина.
И добавил, что в 2013 году популярность Владимира Путина, который снова стал президентом, резко пошла вниз. Спасти его от потери власти смогла война против Украины и захват Крыма.
Журналист заверил, что сейчас Путин оказался в такой же ситуации, если не в худшей: популярность идет вниз. Он пытался остановить этот процесс "обнулением", но не получилось. Оно не прибавило ему легитимности, а отобрало даже ту, что еще оставалась.
Поэтому, как подчеркнул Яковина, остается только один способ сохранить режим – война и захват чужой территории. Путин – консерватор. Если этот способ доказал свою эффективность уже трижды, то он его применит и в четвертый раз, и в пятый раз.
"Судя по информации, поступающей из Москвы, там намечены три основные цели для захвата – Беларусь, Казахстан и Украина", – подытожил автор видеоблога.
Смотрите полный выпуск видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 15 июля 2020 год: