Російському диктатору Володимиру Путіну доводиться шукати альтернативні варіанти порятунку свого режиму і відновлення своєї легітимності. На які країни через це "цілиться" Кремль – читайте далі.

Найзрозуміліший та найлогічніший для нього – це війна. Таку думку у своєму відеоблозі "Безумный мир" на 24 каналі висловив Іван Яковина.

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За його словами, у 1999 році тоді ще прем'єр-міністр Путін отримав свій перший заряд легітимності, коли почав маленьку звитяжну війну проти Чечні. Це дозволило йому стати президентом.

У 2008 році, коли Путін повернувся на пост прем'єр-міністра, залишивши Кремль Дмитру Медведєву, владі знову знадобилася легітимна підпора. Нею стала війна проти Грузії,

– наголосив Яковина.

Й додав, що у 2013 році популярність Володимира Путіна, який знову став президентом, різко пішла вниз. Врятувати його від втрати влади змогла війна проти України і захоплення Криму.

Журналіст запевнив, що зараз Путін опинився в такій же ситуації, якщо не в гіршій: популярність йде вниз. Він намагався зупинити цей процес "обнуленням", але не вийшло. Воно не додало йому легітимності, а відібрало навіть ту, що ще залишалася.

Довідка. З 25 червня по 1 липня росіяни голосували за поправки до конституції РФ. Одним з головних пунктів було "обнулення" президентських термінів. Це дозволить Путіну залишатися при владі до 2036 року.



За офіційними даними, поправки підтримали 78% росіян, проти виступили 21%. Журналісти неодноразово фіксували порушення під час голосування. Зокрема, можливість проголосувати двічі.



Тож, як підкреслив Яковина, залишається лише один спосіб зберегти режим – війна і захоплення чужої території. Путін – консерватор. Якщо цей спосіб довів свою ефективність вже тричі, то він його застосує і вчетверте, і вп'яте.

"Судячи з інформації, яка надходить з Москви, там намічені три основні цілі для захоплення – Білорусь, Казахстан і Україна", – підсумував автор відеоблогу.

Дивіться повний випуск відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 15 липня 2020: