Такое резкое заявление 24 марта сделала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она об этом говорила во время Киевского форума по безопасности "Борьба за Украину", который проходил в этот день.

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Это требование далеко от реальности

Представительница Госдепа акцентировала, что прежде всего должны прекратиться боевые действия, которые провоцирует Россия. Ведь только после этого можно взвешенно обсуждать отвод войск армии оккупантов.

Кто когда-нибудь вообще слышал о мирном соглашении до прекращения огня? Это все сложные вопросы, но прямо сейчас мы видим – Москва издевается над дипломатией, а не склоняется к принципиальному прекращению войны,

– подчеркнула Нуланд.

Она добавила, что также после прекращения огня можно будет говорить и о других не менее важных вещах. В частности, об участии международного сообщества в восстановлении безопасности на всей территории Украины.

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