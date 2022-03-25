Таку різку заяву 24 березня зробила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Вона про це говорила під час Київського безпекового форуму "Боротьба за Україну", що відбувався в цей день.

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Ця вимога далека від реальності

Представниця Держдепу акцентувала, що передусім мають припинитися бойові дії, які провокує Росія. Адже лише після цього можна зважено обговорювати відведення військ армії окупантів.

Хто коли-небудь узагалі чув про мирну угоду до припинення вогню? Це все складні питання, але просто зараз ми бачимо – Москва знущається з дипломатії, а не схиляється до принципового припинення війни,

– акцентувала Нуланд.

Вона додала, що також після припинення вогню можна буде говорити й про інші не менш важливі речі. Зокрема, про участь міжнародної спільноти у відновленні безпеки на всій території Україні.

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