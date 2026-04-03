Дроны наведались в Москву и Ленинградскую область: в регионах активно работало "певео"
- В ночь на 3 апреля беспилотники прорвались в Москву, Ленинградскую область и Воронеж, где местные власти заявили о работе ПВО и сбивании дронов.
- В Ленинградской области обломки дронов упали, ранив двух человек, а в Москве из-за угрозы атаки ограничили работу нескольких аэропортов.
В ночь на 3 апреля беспилотники прорвались в Москву и Ленинградскую область. Местные власти заявляют о работе ПВО.
Об этом сообщают мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Смотрите также Горит "жирная" цель: что известно об атакованном НПЗ в Уфе и какое расстояние от Украины на карте
Что известно об атаке на Россию 3 апреля?
Около двух ночи мэр Москвы заявил об уничтожении первого дрона над столицей, а через час силы "певео" якобы сбили еще один.
Уже около 6 утра Собянин заметил, что на месте падения БпЛА уже работают экстренные службы.
Из-за угрозы атаки дронов в России были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах: "Внуково", "Пулково", "Домодедово" и "Жуковском" в Москве и "Туношна" в Ярославле.
В соцсетях жители столицы сообщали о громких звуках работы ПВО и эмоционально реагировали, используя нецензурную лексику.
Справка! Украинская оборонная компания Fire Point разрабатывает новую баллистическую ракету FP-9, которая способна преодолеть 800 – 850 километров и нести до 800 килограммов боевой части. Разработчики уверяют, это оружие может успешно долететь до Москвы и обойти ее многоуровневую систему ПВО. Ожидается, что ракета будет готова в середине 2026 года.
Также дроны этой ночью посетили и Ленинградскую область. Воздушная тревога из-за угрозы БпЛА там началась в три часа ночи. Впоследствии губернатор сообщил о якобы сбитии семи дронов. По предварительным данным, обломки упали в одном из районов. Два человека получили ранения, но угрозы жизни нет.
Под утро Дрозденко уточнил, что было обезврежено 7 беспилотников, а части БпЛА упали на территории поселка имени Морозова. Интересно, что именно там расположен завод имени Морозова оборонно-промышленного комплекса России. Предприятие специализируется на производстве взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов. Сейчас находится под международными санкциями.
В то же время доказательств попадания в завод – нет.
Еще два дрона "певео" сбила над Воронежем. Местный губернатор Александр Гусев заявил, что пострадавших в результате атаки нет. Впрочем заметил, что беспилотники находятся в воздушном пространстве региона.
Какие объекты недавно пылали в России?
Утром 2 апреля атаке подвергся российский Башкортостан. Ударные беспилотники поразили Уфимский нефтеперерабатывающий завод – там вспыхнул пожар.
1 апреля от дронов Сил обороны пострадал завод "Стрела" в Брянской области России. Предприятие производит комплектующие к крылатым ракетам.
31 марта произошел взрыв и крупный пожар на предприятии "Нижнекамскнефтехим". Это один из крупнейших нефтехимических заводов России и входит в холдинг "Сибур". Погибли три человека, еще по меньшей мере 72 пострадали. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала заявил, что эта атака значительно замедляет военную машину Кремля, поскольку завод занимал ключевую позицию в обеспечении российского военно-промышленного комплекса.