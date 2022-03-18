Также это станет основой для эскалации войны. О такой возможности предупредил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Мы считаем, что Москва, возможно, создает основу для применения химического оружия, а затем ложно обвиняет Украину, чтобы оправдать эскалацию своих атак на украинский народ.

– заявил Блинкен.

Госсекретарь добавил, что выдумки и создание фальшивых нарративов для того, чтобы как-то оправдать свои преступления, являются привычной тактикой России. Ее страна-агрессор использовала уже раньше, в частности, в Грузии.

Что известно о российских фейках с лабораториями

Пропагандисты распространяют информацию, что Украина разрабатывала или готовила биологическое и химическое оружие при финансовой поддержке со стороны Пентагона.

Путин обвинил Украину в том, что мы будто бы экспериментировали с образцами COVID-19, сибирской язвы, холеры и тому подобное.

К своему фейку Россия привлекает иностранцев, в частности, бывшую конгрессвумен Тулси Габбард.

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