Також це стане підґрунтям для ескалації війни. Про таку можливість попередив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Ми вважаємо, що Москва, можливо, створює основу для застосування хімічної зброї, а потім неправдиво звинувачує Україну, щоб виправдати ескалацію своїх атак на український народ,

– заявив Блінкен.

Держсекретар додав, що вигадки та створення фальшивих наративів для того, щоб якось виправдати свої злочини, – є звичною тактикою Росії. Її країна-агресорка використовувала вже раніше, зокрема, у Грузії.

Що відомо про російські фейки з лабораторіями

Пропагандисти поширюють інформацію начебто Україна розробляла чи готувала біологічну та хімічну зброю при фінансовій підтримці з боку Пентагону.

Путін звинуватив Україну в тому, що ми начебто експериментували зі зразками COVID-19, сибірської виразки, холери тощо.

До свого фейку Росія залучає іноземців, зокрема, колишню конгресвумен Тулсі Габбард.

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