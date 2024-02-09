В городе загорелась крыша многоэтажного дома. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Москве крупный пожар в многоэтажке

Очевидцы сообщили, что ночью произошло возгорание крыши жилого шестиэтажного дома на Ленинградском проспекте в районе станции метро "Аэропорт" в Москве. По данным россиян, жителей дома эвакуировали.

В Москве мощный пожар на крыше многоэтажки: смотрите видео

Впоследствии пропагандисты отметили, что к тушению пожара привлекают авиацию. Экстренные службы оценили пожар в третий ранг сложности из пяти.

В Москве очевидцы сняли большой пожар: смотрите видео

Впоследствии стало известно, что тушить пожар на, как выяснилось, улице Черняховского вылетели два вертолета К-32. Огонь распространился по всей площади кровли дома №2 и уже перекинулся на соседний. Информации о пострадавших пока нет.

Пожар в Москве расширился: смотрите видео

Известно, что площадь пожара уже составляет 4 000 квадратов. Очевидцы говорили, что куски кровли, горящей, разлетаются вокруг места событий. Кроме того, ТЦ "Галерея", что расположен рядом, оккупанты открыли для жителей шестиэтажки, чтобы не замерзли.

Соседний ТЦ "Галерея" открыли для жителей многоэтажки: смотрите видео

Москвичи также говорили, что куски кровли в огне летели прямо с крыши на землю. Очевидцы, которые собрались вокруг здания, бросились в бег, когда увидели, что крыша начинает осыпаться. По предварительной информации, пострадавших после этого не было, под домом никого не оказалось.

В доме начала осыпаться крыша: смотрите видео

Также в многоэтажке обвалился чердак. Некоторые из жителей дома до сих пор находятся в квартирах и просят из окна помощи у экстренных служб.

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