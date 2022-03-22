Русские кроты

Российская Федерация, начиная с 2014 года, настойчиво развивала в Украине через свои агентурные ячейки направление межнациональной дестабилизации. В проекте по общей дестабилизации Украины катализация именно хаотизации на языковой, религиозной и тем более национальной почве виделась российским оккупантам самой перспективной.

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Поскольку Украина – многонациональная страна, и практически в каждом регионе есть своя этническая специфика, Россия активизировала работу именно в этих регионах через самые доступные каналы с самыми перспективными представителями той или иной национальности.

Например, в Одесской области велась работа с болгарскими и румынскими общинами через этнических агентов Кремля, как в Украине, так и Болгарии и Румынии. На Закарпатье делалась ставка на этнических венгров, при непосредственной поддержке агентов влияния Кремля из самой Венгрии. Например, в лице пророссийской партии "Йоббик".

Закарпатский "подкоп" после проваленного блицкрига

Когда же 24 февраля Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, то этнический фактор практически не использовался, поскольку Москва рассчитывала быстро оккупировать нашу страну, не прибегая к услугам этнических группировок влияния, созданных за эти годы. Но блицкриг не удался и теперь Москва возвращается к старому сценарию подрыва целостности Украины.

Как известно, в Ужгороде сотрудники военной контрразведки задержали вооруженную диверсионно-разведывательную группу во главе с агентом ФСБ, которая готовила ряд диверсий.

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Параллельно на Закарпатье начали массово рассылаться сообщения с угрозами на украинском языке о расправах над представителями венгерской общины, в частности – жителям села Берегово. Эта акция также проводится под курированием спецслужб России, о чем сообщил глава Закарпатской областной госадминистрации Виктор Микита.

То есть Россия активизировала свои агентурные ячейки на Закарпатье для того, чтобы дестабилизировать регион и ослабить тем самым сопротивление Украины. И не удивлюсь, если следующим шагом станет реакция правительства Венгрии, известного своей полезностью в рамках российских информационно-психологических спецопераций, которая начнет подыгрывать эту дестабилизацию извне.

Напомню, что Закарпатье является очень любимым направлением для российских ИПСО, во многом потому, что там – серьезная агентурная сеть Москвы и есть внешняя поддержка со стороны пророссийского руководства Венгрии.

Например, в феврале 2018 года в Ужгороде был дважды осуществлен поджог здания Общества венгерской культуры Закарпатья, KMKSZ. Этот инцидент внес серьезное недоразумение между Украиной и Венгрией на дипломатическом уровне, а на информационном послужил для создания масштабной антиукраинской волны, что прежде всего формируется российскими и пророссийскими медиа-площадками.

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