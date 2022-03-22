Російські кроти

Російська Федерація, починаючи з 2014 року, наполегливо розвивала в Україні через свої агентурні осередки напрямок міжнаціональної дестабілізації. В проєкті із загальної дестабілізації України каталізація саме хаотизації на мовному, релігійному і тим більше національному ґрунті вбачалася російським окупантам найперспективнішою.

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Оскільки Україна – багатонаціональна країна, і практично в кожному регіоні є своя етнічна специфіка, Росія активізувала роботу саме в цих регіонах через найдоступніші канали з найперспективнішими представниками тієї чи іншої національності.

Наприклад, на Одещині велася робота з болгарськими та румунськими громадами через етнічних агентів Кремля, як в Україні, так і Болгарії та Румунії. На Закарпатті робилася ставка на етнічних угорців, за безпосередньої підтримки агентів впливу Кремля із самої Угорщини. Наприклад, в особі проросійської партії "Йобік".

Закарпатський "підкоп" після проваленого бліцкригу

Коли ж 24 лютого Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, то етнічний фактор практично не використовувався, оскільки Москва розраховувала швидко окупувати нашу країну, не вдаючись до послуг етнічних угруповань впливу, створених за ці роки. Але бліцкриг не вдався і тепер Москва повертається до старого сценарію підриву цілісності України.

Як відомо, в Ужгороді співробітники військової контррозвідки затримали озброєну диверсійно-розвідувальну групу на чолі з агентом ФСБ, яка готувала низку диверсій.

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Паралельно на Закарпатті почали масово розсилатися повідомлення із погрозами українською мовою про розправи над представниками угорської громади, зокрема – мешканцям села Берегове. Ця акція також проводиться під куруванням спецслужб Росії, про що повідомив голова Закарпатської обласної держадміністрації Віктор Микита.

Тобто Росія активізувала свої агентурні осередки на Закарпатті для того, щоб дестабілізувати регіон та послабити тим самим опір України. І не здивуюся, якщо наступним кроком стане реакція уряду Угорщини, відомого своєю корисністю в межах російських інформаційно-психологічних спецоперацій, яка почне підігравати цю дестабілізацію ззовні.

Нагадаю, що Закарпаття є дуже улюбленим напрямком для російських ІПСО, багато в чому тому, що там – серйозна агентурна мережа Москви і є зовнішня підтримка з боку проросійського керівництва Угорщини.

Наприклад, що у лютому 2018 року в Ужгороді було двічі здійснено підпал будівлі Товариства угорської культури Закарпаття, KMKSZ. Цей інцидент вніс серйозне непорозуміння між Україною та Угорщиною на дипломатичному рівні, а на інформаційному послужив для створення масштабної антиукраїнської хвилі, що насамперед формується російськими та проросійськими медіа-майданчиками.

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