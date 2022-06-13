Москва сердится: как Украина покупает себе оружие

В постах и публикациях СМИ участились реплики из серии "почему Минобороны ждёт ленд-лиза или другой помощи, чего не покупает пушки/танки/..., которых так не хватает нашей армии?". Друзья, это заблуждение.

МО работает

Минобороны покупает всё тяжёлое вооружение, до которого может дотянуться и когда в покупке есть смысл. Более того - Минообороны предлагает любой формат (лизинг, аренда и так далее), чтобы усилить нашу армию как можно быстрее.

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По понятным причинам, детали не сообщаются. В комментариях министра и других спикеров МО были упоминания о том, что оружие идёт не только за счёт партнёров, но в значительной мере - за счёт украинских налогоплательщиков.

Все сложно

Следует учесть ряд моментов. Рынок оружия достаточно специфический.

Во-первых, далеко не все страны готовы поставлять оружие участнику войны. Особенно – войны с Россией. Если правительство не разрешает производителям продавать оружие Украине - мы его не получим. Примеры – общеизвестны.

Во-вторых, то оружие, которое доступно, очень часто нуждается в долговременном приведении в чувство. Как правило речь идёт о месяцах. Ибо, к сожалению, нет супермаркетов, где можно купить пару десятков свеженьких танков.

У частных торговцев в основном списанное/избыточное оружие предыдущих поколений, нередко - разукомплектованное, всегда – с него сняты все интеллектуальные системы, которые и представляют ценность. То есть, оно сгодится для межплеменной войны где-то в Африке, но не для боёв с росармией.

В-третьих, для войны с Россией нужны сотни орудий, танков и так далее. Речь же не о единичных поставках средств партизанской войны для подполья или ополчения (хотя единичные штуки тяжелой техники, если она пригодна, наши все равно находят и притаскивают).

Необходимо действовать очень аккуратно, чтобы не создать угрозу для диалога со странами, которые могут снять запреты своим производителям. Очень важно доказывать, что Украина - цивилизованный, предсказуемый партнёр. Это приоритет.

Это очень злит Москву

Все эти факторы взвешиваются в комплексе. Главный – время. Потому что наши люди гибнут сейчас.

Деньги также важны.

Оружейные барыги не успускают случая нажиться на ажиотажном спросе. А ресурсы не безлимитные. Ибо то, что нам действительно нужно, часто нельзя получить даром, только купить. Поэтому иногда логичнее проинвестировать в серьёзные беспилотники, которые мы получим через 3 месяца. Чем купить сомнительный бронетехнический металлолом, который также ранее чем через 3 месяца не появится.

Если вы заметили, то и в западных, и особенно в российских медиа идёт яростная кампания, чтобы подорвать образ Украины как добросовестного покупателя/эксплуатанта оружия.

Все эти вбросы о том, что "оружие не доходит", "оружие окажется у криминала и террористов" – это, в том числе, следствие того, что Минобороны покупает оружие на рынке, что очень злит Москву.

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