Все уже, наверное, увидели огромную колонну "туристов", открыто и не скрываясь движущихся на границу из Беларуси прямо по трассе. А пресс-секретарь министра – координатора польских спецслужб Станислав Жарын уже охарактеризовал происходящее как "крупнейшую попытку силового вторжения в Польшу".

Важно Польша объявила боевую готовность на границе с Беларусью

Крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу. Надо сказать: это звучит.

О миграционном кризисе уже говорено-переговорено со всех сторон и сегодня хотелось написать совершенно о другом. Но ситуация явно в динамике и начинает обретать качественно новые очертания. Поэтому некоторые моменты хотелось бы осмыслить.

Картинки выходных дней и понедельника – это явная эскалация. Это уже не просто – "к нам прилетают туристы, а мы их не можем всех отследить, чтобы вас защищать, потому что под санкциями". Это уже явный action, прямые, активные и открытые действия с белорусской стороны. Собственно, именно так это и понял польский министр – координатор спецслужб. И понял, и назвал.

Как уже неоднократно отмечалось, наиболее вероятным мотивом официального Минска для развязывания приграничной гибридной войны такого рода наверняка является стремление принудить Евросоюз к диалогу на своих условиях и разблокировать западный политический вектор. Других сколько-нибудь рациональных причин тут не просматривается.

Если принять это, то стоит обратить внимание на тот факт, что приграничная эскалация последних дней началась сразу же после окончания "эпохального" Госсовета Союзного государства, подписания карт интеграции и кулуарного общения белорусского руководителя с Путиным, подробности которого широкой публике неизвестны.

Это даже не из сферы гадания и предположений, это просто банальная логика: раз возникла потребность так торопить события и действовать столь напористо и открыто, это может говорить лишь о том, что, во-первых, на "восточном направлении" для белорусских властей все очень и очень тревожно и хотя бы какие-то сдвиги на «западном фронте» просто жизненно необходимы, причем, как можно скорее. Во-вторых, это говорит еще и о том, что всерьез интегрироваться в Минске никто не собирается – если бы такие планы реально стояли на повестке дня, вопрос балансировки внешней политики буквально любой ценой, наверняка, просто бы не стоял. Был бы неактуален.

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В результате происходит то, что происходит. Впрочем, сомнений в том, что в Европе понимают все те сложности, с которыми столкнулся белорусский режим, практически нет. Избранный же образ действий явно не вызывает в европейских столицах даже минимального понимания и принятия, из чего следует, что реализуемая стратегия обречена на неизбежный провал.

В сухом остатке развитие ситуации в сегодняшнем ключе ведет белорусские власти к усилению геополитической изоляции, возможному новому витку санкционного давления и к необходимости что-то "решать" с Москвой. Касательно последнего: лично я не разделяю той точки зрения, что Лукашенко буквально готов и с радостью сдать суверенитет Беларуси лишь из боязни экономического кризиса и новых протестов. "Сдать суверенитет" для него = "отказаться от власти", а именно это и только это является категорически неприемлемым.

Так что в среднесрочной перспективе нам, скорее, придется наблюдать, как все попытки Минска вырваться из заколдованного круга "Тут – молот, а там - наковальня" будут приводить лишь к ухудшению его положения и перспектив. Какие именно формы это все будет принимать и в каком виде разрешится – этого не знает никто.

Но в одном можно не сомневаться. Если в Европе, да еще из-за приграничной Беларуси, вдруг не вспыхнет реальная большая война, то долго такой очаг нестабильности и рисков, в который превратилась за последний год наша страна, в таком географическом месте, просуществовать не сможет.