Москва тестирует, на что готово НАТО, – российский правозащитник

Ни Польша, ни страны-члены НАТО до сих пор никак не отреагировали на российский истребитель в воздушном пространстве Польши. Это может означать, что в Кремле сейчас тестирует разные варианты.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, речь идет о тактике Москвы, которая заключается в том, чтобы проверить, на что пойдет Североатлантический альянс.

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Фейгин: Сейчас проходят различные этапы и стадии

По мнению Фейгина, НАТО никак не реагирует до поры до времени. Именно поэтому Россия проверяет Североатлантический альянс всяческими провокациями.

Москва же тоже тестирует на что готовы НАТО,

– предположил он.

Российский правозащитник вспомнил, как ранее Россия заявила, что может "уничтожать конвои иностранного оружия для Украины". На это уже Кремлю дали понять, что не позволят сделать это.

"На конвой уже сказали: "Не дай бог, будете бомбить, это будет означать 5 статью – ответ всех стран НАТО России", – отметил Фейгин.

Также правозащитник подчеркнул, что тестировать Москву также в будущем может и само НАТО. "Мы проходим этапы и стадии, которые мы понимаем. Хотелось бы, чтобы они быстрее прошли", – считает он.

Фейгин предположил, что Кремль тестирует НАТО на то, что они готовы сделать: смотрите видео