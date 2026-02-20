Даже глаза прищурила: зачем Захарова паясничала перед Китаем в странном наряде
- Мария Захарова появилась на публике в необычном образе, что привлекло внимание.
- Этот жест был направлен на успокоение Китая в сложной игре между Пекином и Вашингтоном.
Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова появилась на публике в странном образе с выразительными символическими деталями. Ее поведение и манера подачи сразу привлекли внимание и вызвали вопросы, для кого был этот перформанс.
Журналистка и психолог Лариса Волошина в эфире 24 Канала объяснила, что этот жест был адресован не внутренней аудитории России. По ее словам, Москва таким образом пыталась успокоить Китай на фоне сложной игры между Пекином и Вашингтоном.
Сигнал Пекину на фоне переговоров с США
Странный публичный образ Захаровой не был случайным. По словам журналистки, на фоне попыток Кремля договариваться с Соединенными Штатами Китай начал нервничать из-за возможных кулуарных договоренностей. Пекин внимательно отслеживает контакты Москвы с Вашингтоном и не хочет оказаться в ситуации, когда Россия вдруг изменит баланс сил.
Китай очень нервничает, что сейчас Россия договорится с Соединенными Штатами просто против Китая,
– подчеркнула Волошина.
Она обратила внимание, что демонстративные жесты вроде поздравлений с китайским символическим календарем и использование национальных цветов были попыткой публично показать лояльность.
Вниманию! После раунда переговоров в Женеве 17 – 18 февраля существенного прорыва не зафиксировано. Эксперты отмечают, что Россия не демонстрирует готовности к компромиссам и настаивает на своих требованиях, в частности по Донбассу. Отдельно обсуждают неформальную встречу Владимира Мединского с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией, которую связывают с согласованием организационных вопросов следующих раундов.
Таким образом Кремль сигнализирует Пекину, что не отворачивается от стратегического партнерства.
Это действительно для Китая, и это очевидно,
– отметила она.
По ее мнению, российская сторона пытается балансировать между двумя центрами силы. Однако такие публичные театрализованные шаги свидетельствуют скорее о тактической импровизации, чем о продуманной многовекторной стратегии.
Попытка одновременно угодить двум центрам силы
Москва параллельно делает противоречивые шаги. С одной стороны, идут разговоры о возможных масштабных договоренностях с США, в частности в экономической и ресурсной сфере. С другой – Россия уже имеет обязательства перед Китаем, в частности по стратегическим проектам.
Они с одной стороны договариваются о миллиардных проектах с Соединенными Штатами, а с другой делают вид, что Си Цзиньпин должен поверить, что ничего не изменится,
– отметила Волошина.
По ее словам, Россия пытается одновременно делать противоречивые шаги, не просчитывая последствий. В такой ситуации публичные перформансы выглядят как попытка прикрыть внутреннюю неопределенность.
Россия уже не способна ни на какие стратегии и ни на какие многоподовочки. Они примитивны как двери,
– сказала Волошина.
Она отметила, что в серьезной геополитике важна последовательность и прогнозируемость. Когда же сигналы подаются эмоционально и театрализованно, это создает впечатление нервной реакции, а не контролируемого процесса.
Мирные переговоры – последние заявления и оценки
- Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для вступления в НАТО, однако решение зависит от партнеров. Он отметил, что обсуждение статуса Украины в Альянсе между США и Россией возможно только при участии Киева.
- В СМИ появлялась информация о возможных требования США о проведении выборов в Украине. Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко раскритиковал такие идеи, назвав их подыгрыванием российской риторике. В то же время конкретных гарантий безопасности от США пока не обнародовано.
- По оценке Института изучения войны, Россия во время переговоров продолжает настаивать на своих первоначальных требованиях, в частности на юридических гарантиях нерасширения НАТО. В Москве сигнализируют, что территориальных уступок будет недостаточно, а вопрос архитектуры безопасности в Европе остается для Кремля принципиальным.