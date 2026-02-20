Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова появилась на публике в странном образе с выразительными символическими деталями. Ее поведение и манера подачи сразу привлекли внимание и вызвали вопросы, для кого был этот перформанс.

Журналистка и психолог Лариса Волошина в эфире 24 Канала объяснила, что этот жест был адресован не внутренней аудитории России. По ее словам, Москва таким образом пыталась успокоить Китай на фоне сложной игры между Пекином и Вашингтоном.

Сигнал Пекину на фоне переговоров с США

Странный публичный образ Захаровой не был случайным. По словам журналистки, на фоне попыток Кремля договариваться с Соединенными Штатами Китай начал нервничать из-за возможных кулуарных договоренностей. Пекин внимательно отслеживает контакты Москвы с Вашингтоном и не хочет оказаться в ситуации, когда Россия вдруг изменит баланс сил.

Китай очень нервничает, что сейчас Россия договорится с Соединенными Штатами просто против Китая,

– подчеркнула Волошина.

Она обратила внимание, что демонстративные жесты вроде поздравлений с китайским символическим календарем и использование национальных цветов были попыткой публично показать лояльность.

Таким образом Кремль сигнализирует Пекину, что не отворачивается от стратегического партнерства.

Это действительно для Китая, и это очевидно,

– отметила она.

По ее мнению, российская сторона пытается балансировать между двумя центрами силы. Однако такие публичные театрализованные шаги свидетельствуют скорее о тактической импровизации, чем о продуманной многовекторной стратегии.

Попытка одновременно угодить двум центрам силы

Москва параллельно делает противоречивые шаги. С одной стороны, идут разговоры о возможных масштабных договоренностях с США, в частности в экономической и ресурсной сфере. С другой – Россия уже имеет обязательства перед Китаем, в частности по стратегическим проектам.

Они с одной стороны договариваются о миллиардных проектах с Соединенными Штатами, а с другой делают вид, что Си Цзиньпин должен поверить, что ничего не изменится,

– отметила Волошина.

По ее словам, Россия пытается одновременно делать противоречивые шаги, не просчитывая последствий. В такой ситуации публичные перформансы выглядят как попытка прикрыть внутреннюю неопределенность.

Россия уже не способна ни на какие стратегии и ни на какие многоподовочки. Они примитивны как двери,

– сказала Волошина.

Она отметила, что в серьезной геополитике важна последовательность и прогнозируемость. Когда же сигналы подаются эмоционально и театрализованно, это создает впечатление нервной реакции, а не контролируемого процесса.

