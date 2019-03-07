Москва снова доказала, что цинизм – основной принцип государственной политики РФ, – МИД Украины

Выход России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и вероятное военное давление Москвы на европейских членов НАТО создают "серьезную угрозу всему европейскому континенту". Такое поведение относительно Договора – очередное доказательство циничной внешней политики.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра МИД Украины от 7 марта 2019 года.

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Какова позиция Украины по расторжению ДРСМД?

Украина оставляет за собой право создавать "вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности". В том числе – ракетное вооружение.

Москва в очередной раз доказала, что цинизм является основным принципом государственной политики РФ. Ведь именно грубые неоднократные нарушения РФ Договора и привели к его расторжению,

– говорится в комментарии украинского МИД.

Украина, как и США, осудила разработку и испытание Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 километров (это почти втрое больше, чем расстояние от Киева до Москвы).

Осудили и расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Именно этот комплекс зафиксировали во время военных учений на территории оккупированного Крыма

Что для Украины означает ДРСМД?

Верховная Рада Украины не ратифицировала ДРСМД. Иными словами, Украина придерживается положений этого договора добровольно. Несмотря на то, что СНБО и президент поддержали решение США о выходе из данного соглашения.

Что не так с ДРСМД?

Президент России Владимир Путин 4 марта 2019 года подписал указ о приостановлении участия своей страны в договоре, который символизировал окончание гонки вооружений и холодной войны между СССР и США. Причиной назвали опасность со стороны США. Перед этим, 1 февраля 2019 года, Соединенные Штаты Америки объявили о своем выходе из ДРСМД – из-за нарушения договора Россией.

Что такое Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?

Договор РСМД заключен в 1987 году. Он запретил США и СССР, преемником которого стала Россия, иметь, производить и ставить на боевое дежурство ракеты, которые могли лететь на расстояние от 500 до 5 тысяч 500 километров.

Подробно о том, почему США хотят разорвать ракетный договор с Россией – смотрите в программе "Хроники необъявленной войны"