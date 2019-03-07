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      Москва вкотре довела, що цинізм є основним принципом державної політики РФ, – МЗС України

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      Вихід Росії із ДРСМД – черговий прояв цинізму Кремля
      Вихід Росії із ДРСМД – черговий прояв цинізму Кремля / Ілюстративне фото

      Вихід Росії з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) і ймовірний військовий тиск Москви на європейських членів НАТО створюють "серйозну загрозу всьому європейському континенту". Така поведінка щодо Договору – черговий доказ її цинічної зовнішньої політики.

      Про це йдеться у повідомленні прес-центру МЗС України від 7 березня 2019 року.

      Читайте також: Росія зруйнувала все, – Клімкін про ядерний конфлікт та збройні плани України

      Яка позиція України щодо розпаду ДРСМД?

      Україна залишає за собою право створювати "збройні системи, необхідні для забезпечення своєї обороноздатності". У тому числі – ракетне озброєння.

      Москва вкотре довела, що цинізм є основним принципом державної політики РФ. Адже саме грубі неодноразові порушення РФ цього Договору і призвели до його розпаду,
      – йдеться у коментарі українського МЗС.

      Україна, як і США, засудила розробку та випробування Росією балістичної ракети РС-26 "Рубеж" на дальність близько 2200 кілометрів (це майже утричі більше, ніж відстань від Києва до Москви).

      Засудили і розширення бойових можливостей оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Саме цей комплекс зафіксували під час військових навчань на території окупованого Криму

      Що для України означає ДРСМД?

      Верховна Рада України не ратифікувала ДРСМД. Іншими словами, Україна дотримується положень цього договору добровільно. Попри те, що РНБО та президент підтримали рішення США про вихід з цієї угоди.

      Що не так із ДРСМД?

      Президент Росії Володимир Путін 4 березня 2019 року підписав указ про припинення участі своєї країни в договорі, який символізував завершення гонки озброєнь та "холодної війни" між СРСР та США. Причиною назвали небезпеку з боку США. Перед цим, 1 лютого 2019 року Сполучені Штати Америки оголосили про свій вихід із ДРСМД – через порушення договору Росією. 

      Що таке Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?

      Договір РСМД укладений 1987 року. Він заборонив США і СРСР, наступником якого стала Росія, мати, виробляти і ставити на бойове чергування ракети, які могли летіти на відстань від 500 до 5 тисяч 500 кілометрів.

      Детально про те, чому США хочуть розірвати ракетний договір з Росією – дивіться у програмі "Хроніки неоголошеної війни"

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      Теги: Новини США Новини України Новини Росії Зброя Ядерна безпека
      Джерело: 24 канал
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