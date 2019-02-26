Чому США хочуть розірвати ракетних договір з Росією: вагомі причини

На усіх російських ЗМІ дуже часто можна почути абревіатуру ДРСМД. Вона означає Договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності. А не так давно Дональд Трамп заявив, що США виходять із цього договору.

Адже російська сторона вже не перший рік порушує його положення, а саме виробляє, приймає на озброєння і проводить льотні випробування заборонених договором ракет.

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Яка суть Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності? Цей договір уклали лідери Америки та Радянського Союзу ще в 1987 році. Сьома стаття документу передбачає, що під його дію потрапляють всі балістичні та крилаті ракети наземного базування, з максимальною дальністю польоту від 500 до 5500 кілометрів, а також їхні пускові установки. Ракети морського, підводного і повітряного базування під заборону не потрапили.



На той час його підписання означало припинення гонки озброєнь між країнами, а також зменшило імовірність можливої ядерної війни. Сумарно до 1991 року СРСР та США знищили близько 2700 ракет.

Уявіть собі, якийсь час Росія навіть удавала, що дотримується умов договору. Але вистачило її, як завжди, не на довго.

Ракетні комплекси "Іскандер"

В 1999 році РФ представила ракетні комплекси "Іскандер". Основне їхнє призначення – знищення стаціонарних систем протиповітряної та протиракетної оборони супротивника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 кілометрів.



Ракетні комплекси "Іскандер"

Американських систем ПРО Росія завжди дуже боялась, приблизно так, як і військ НАТО у себе на кордоні. А вже у 2007 році на зустрічі з представниками США Володимир Путін намагався залякати виходом з договору про ліквідацію ракет, за умов, якщо Америка не пригальмує розміщення ПРО в Польщі та Чехії.

У 2008 році Дмитро Медведєв заявив, що відповіддю на американську ПРО в Польщі стане розміщення в Калінінградській області ракетних комплексів "Іскандер".



Американська система ПРО

Росія тоді ж розпочала випробування крилатої ракети наземного базування, відомої як Р-500, дальність якої, як упевнені на Заході, перевищує 2500 кілометрів. Росіяни ж говорять про дальність близько 500 кілометрів. Ця ракета є частиною ракетного комплексу "Іскандер-К", який на відміну від базової версії "Іскандер-М2", оснащений крилатими, а не балістичними ракетами. У 2009 році вона була прийнята на озброєння.

До прийняття нового озброєння Росія завдяки "Іскандерам" зразка 2007 року, могла тримати під прицілом порівняно невелику частину Європи, насамперед Польщу, держави Балтії та східні райони Німеччини. Нові ж ракети дозволили збільшити зону потенційного ураження в кілька разів, зокрема, удари можуть бути нанесені по більшій частині Європейського Союзу.

Переваги ракет малої і середньої дальності

Взагалі, головна перевага ракет малої і середньої дальності в тому, що вони значно дешевші за великі міжконтинентальні, тобто вони менші та для них потрібно менше палива. А ще вони долітають до мети за дуже невеликий час. Якщо міжконтинентальних ракет потрібні десятки хвилин, щоб доставити боєголовку на територію противника, то "малим" і "середнім" – лічені хвилини.

Ключова відмінність сучасних ракет від аналогів 1987 року – точність. Нині ракети можуть масово використовуватися із неядерними бойовими частинами. Ракети малої та середньої дальності летять швидко. Через це лишають вкрай мало часу на роздуми. Переконатись у тому несуть вони ядерний чи звичайний заряд можна лише дочекавшись їхнього потрапляння у ціль.

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Вони не лишають часу на роздуми та переговори. Якщо час польоту балістичних ракет дозволяє сторонам конфлікту хоча б провести телефонні переговори та спробувати дати задню перед тим, як почнеться ядерний апокаліпсис. То ракети середньої дальності летять за лічені хвилини та не лишаючи часу сховатися, чи подумати – тільки відповісти тим же.

Тобто найменша помилка чи непорозуміння може призвести до обміну швидкими ядерними ударами, мільйонам смертей і знищення значної частини країн власниць цих ракет і їх супротивників. З хороших новин – є шанс, що такі події нарешті остаточно знімуть питання глобального потепління.

Порушення Росією угоди з США

В різний час спливала інформація, що в Росії на озброєнні є певна кількість заборонених договором ракет, але РФ все заперечувала та звинувачувала в порушенні американців.

27 листопада 2012 року адміністрація Обами поінформувала комітет із закордонних справ сенату про порушення Росією угоди. Офіційно інформації про порушення публічно повідомлено не було, говорили, що йшлось про балістичні ракети РС-26 "Ярс-М" або РТ-2ПМ "Тополь".



Балістична ракета РТ-2ПМ "Тополь"

Вперше про те, що США підозрюють Росію в порушенні ДРСМД, стало відомо з публікації газети The New York Times в кінці липня 2014 року. Тоді ж Барак Обама вперше на рівні глав держав звинуватив Росію в випробуваннях крилатих ракет середньої дальності, які порушують договір.

В жовтні 2016 року під приводом військових навчань Росія перекинула цивільним вантажним судном до Калінінграда комплекси "Іскандер". В кінці листопада 2017 року один із членів Ради національної безпеки США повідомив про ймовірні порушення Москвою договору, зокрема, через нову ракету типу 9М729, що має дальність, яка не відповідає вимогам договору.



Нові ракети типу 9М729

Саме розробка для комплексу "Іскандер-М" ракети 9M729 є головною претензією США до Росії в контексті дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Цю ракету створено на базі ракети морського базування "Калбір-НК" (її сухопутний варіант). І саме вона, а не її морський аналог, стала одним з приводів для виходу США з договору. Хоча росіяни, звісно, впевнені в іншому.



Ракети морського базування "Калбір-НК"

Міністерство оборони Росії до 2017 року офіційно не повідомляло про виробництво або випробування ракети 9М729. На той період (у 2016 році) єдиною офіційною згадкою було привітання екс-гендиректора дослідницького конструкторського бюро "Новатор" Павла Камнева.

Пізніше її існування підтвердила і речниця російського МЗС Марія Захарова. Проте, звісно, за її словами, ракета не порушує договору про ліквідацію. Так само, як російські солдати на Донбасі та в Криму не порушують українського суверенітету.



Марія Захарова

За версією росіян, це модернізована ракета 9М723 для комплексу "Іскандер-М". За іншими даними, вона може бути розроблена на базі крилатої ракети морського базування "Калібр", дальність якої досягає 2500 кілометрів. Є іще версія, що це модернізація авіаційної крилатої ракети Х-101 з дальністю понад 5500 кілометрів.

У відкритому доступі немає ніяких чітких і зроблених з близької відстані фотографій або описів комплексу 9М729. За твердженням європейських ЗМІ, Росія станом на лютий 2019 року уже понад 60 ракет такого типу. Звісно, найгучніше кричить "Тримай крадія!" в Росії сам крадій. За стародавньою традицією, коли Росія на когось нападає – вона звинувачує в агресії його.

Претензії РФ до США

У різні часи РФ звинувачувала в агресії та починала війни з багатьма країнами від Фінляндії до Грузії, і у 2014 році вона добралась до нас. Тому цілком очікувано та у питанні ракет у неї є свій набір претензій до США. Це, звісно, вимоги проти розгортання системи ПРО в Європі та звинувачення в прихованому випробуванні балістичних ракет на дальність, заборонену договором.

Які договори про озброєння вже розірвано з РФ? Взагалі виконання умов договорів про озброєння ніколи не було сильною стороною Росії. У 2007 році Росія тимчасово зупинила дію договору про звичайні збройні сили в Європі від 1990 року, що обмежував п'ять основних категорій озброєнь і техніки.

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А у 2016 було припинено участь в угоді з США про утилізацію збройового плутонію від 2002 року. У 2018 році було тимчасово зупинила виконання договору про відкрите небо з Росією.

Якщо в Росії нічого не зміниться найближчим часом, то вже за півроку США вийдуть з договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Продовження нової холодної війни

Світ зробить черговий крок до того, щоб ми усі з вами дізналися, чи дійсно дим тисяч палаючих міст може спричинити ядерну зиму, чи ця теорія підтверджується лише у кіно. Крилаті ракети наземного базування Росія та США можуть розгорнути без жодних проблем, все питання тільки в фінансових можливостях.

Росія вже почала розгортання "Іскандерів-К", а США можуть відновити програму наземних "Томагавків". Крім того, в США почало розроблювати нову крилату ракету, і вже виділили дослідження 57 мільйонів доларів, потроху починаючи нову гонку озброєнь, яка цілком може стати логічним продовженням нової холодної війни.

Як відомо, одними з ключових причин розпаду Радянського Союзу стали економічна криза спричинена падінням цін на нафту.

Ціни на нафту уже 4 роки перебувають на дуже некомфортному для Росії рівні. Країна-агресор уже не перший рік втрачає солдат та техніку в Україні та Сирії. Країна-агресор може цілком вляпатись в інші конфлікти на земній кулі.

Для повноти картини тут дуже не вистачало гонки озброєнь зі США. Далі нам з вами потрібно набратися терпіння, чистити зброю і чекати свого шансу на деокупацію Криму та Донбасу. Я думаю, що чекати лишилось не так і довго.