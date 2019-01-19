Американські ЗМІ повідомили про випробування російської протисупутникової ракети

У розпорядженні розвідки Сполучених Штатів Америки є дані про те, що Росія провела успішне випробування нової протисупутникової системи у грудні минулого року.

Про це повідомляє телеканал СNBC з посиланням на джерела знайомі з засекреченими даними розвідки США.

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Зазначається, що випробування пройшло 23 грудня минулого року і стало сьомим випробуванням протисупутникової системи. Російська система PL-19 Nudol була двічі випробувана у 2018 році.

Ракета летіла 17 хвилин на відстань майже 3 тисячі кілометрів, після чого успішно влучила в ціль. Система буде використовуватися проти комунікаційних супутників і апаратів для супутникової фотографії на нижній орбіті Землі.

Раніше в оглядовій доповіді Пентагону щодо політики США в галузі протиракетної оборони повідомлялося, що Росія розробляє різноманітні протисупутникові технології спрямованої дії та наземного базування і продовжує запускати "експериментальні" супутники, які проводять складні операції на орбіті для підвищення протисупутникового потенціалу Росії.

Президент США Дональд Трамп представив у четвер оновлену стратегію з розвитку ПРО і розставив пріоритети нинішньої адміністрації з урахуванням нових викликів і загроз, включаючи Росію.

Зокрема, згідно з текстом документа, системи ПРО США повинні об'єднувати "як оборонні, так і наступальні можливості для стримування загроз, включати активну можливість перехоплення ракет на всіх фазах польоту після запуску, а також пасивну оборону для пом'якшення наслідків ракетного удару і можливість атаки в ході конфлікту для нейтралізації ракетних загроз до їх запуску ". Заступник міністра оборони США Майкл Гріффін стверджував, що мова про превентивний удар не йде.