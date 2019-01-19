Американские СМИ сообщили об испытаниях российской противоспутниковой ракеты

В распоряжении разведки Соединенных Штатов Америки есть данные о том, что Россия провела успешное испытание новой противоспутниковой системы в декабре прошлого года.

Об этом сообщает телеканал СNBC со ссылкой на источники знакомые с засекреченными данными разведки США.

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Отмечается, что испытание прошло 23 декабря прошлого года и стало седьмым испытанием противоспутниковой системы. Российская система PL-19 Nudol была дважды опробована в 2018 году.

Ракета летела 17 минут на расстояние почти 3000 километров, после чего успешно поразила цель. Система будет использоваться против коммуникационных спутников и аппаратов для спутниковой фотографии на нижней орбите Земли.

Ранее в обзорном докладе Пентагона о политике США в области противоракетной обороны сообщалось, что Россия разрабатывает различные противоспутниковые технологии направленного действия и наземного базирования, и продолжает запускать "экспериментальные" спутники, которые проводят сложные операции на орбите для повышения противоспутникового потенциала России.

Президент США Дональд Трамп представил в четверг обновленную стратегию по развитию ПРО и расставил приоритеты нынешней администрации с учетом новых вызовов и угроз, включая Россию.

В частности, согласно тексту документа, системы ПРО США должны объединять "как оборонительные, так и наступательные возможности для сдерживания угроз, включать активное возможность перехвата ракет на всех фазах полета после запуска, а также пассивную оборону для смягчения последствий ракетного удара и возможность атаки в ходе конфликта для нейтрализации ракетных угроз до их запуска ". Заместитель министра обороны США Майкл Гриффин утверждал, что речь о превентивном ударе не идет.