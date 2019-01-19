02:07
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Чеченский лайфхак в 9 миллиардов долга. Собаки Путина
      Вєсті Кремля
      22:33, 18 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Американские СМИ сообщили об испытаниях российской противоспутниковой ракеты

      11 Читати новину українською
      Россия испытывает противоспутниковое оружие
      Россия испытывает противоспутниковое оружие / Фото из открытых источников

      В распоряжении разведки Соединенных Штатов Америки есть данные о том, что Россия провела успешное испытание новой противоспутниковой системы в декабре прошлого года.

      Об этом сообщает телеканал СNBC со ссылкой на источники знакомые с засекреченными данными разведки США.

      Читайте также: "Сделай это": СМИ разоблачили очередную ложь Трампа об отношениях с Москвой и Путиным

      Отмечается, что испытание прошло 23 декабря прошлого года и стало седьмым испытанием противоспутниковой системы. Российская система PL-19 Nudol была дважды опробована в 2018 году.

      Ракета летела 17 минут на расстояние почти 3000 километров, после чего успешно поразила цель. Система будет использоваться против коммуникационных спутников и аппаратов для спутниковой фотографии на нижней орбите Земли.

      Ранее в обзорном докладе Пентагона о политике США в области противоракетной обороны сообщалось, что Россия разрабатывает различные противоспутниковые технологии направленного действия и наземного базирования, и продолжает запускать "экспериментальные" спутники, которые проводят сложные операции на орбите для повышения противоспутникового потенциала России.

      Президент США Дональд Трамп представил в четверг обновленную стратегию по развитию ПРО и расставил приоритеты нынешней администрации с учетом новых вызовов и угроз, включая Россию.

      В частности, согласно тексту документа, системы ПРО США должны объединять "как оборонительные, так и наступательные возможности для сдерживания угроз, включать активное возможность перехвата ракет на всех фазах полета после запуска, а также пассивную оборону для смягчения последствий ракетного удара и возможность атаки в ходе конфликта для нейтрализации ракетных угроз до их запуска ". Заместитель министра обороны США Майкл Гриффин утверждал, что речь о превентивном ударе не идет.

      Теги: Оружие Новости России Новости США
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 18 января: ядерные ракеты России возле Украины и расследования о Зеленском
      18 января , 22:34 Главные новости 18 января: ядерные ракеты России возле Украины и расследования о Зеленском
      735
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      18 января , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 783
      Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      18 января , 21:00 Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      Іван Яковина 182
      Избирательное дерби за Харьков
      18 января , 20:02 Избирательное дерби за Харьков
      Наталя Ромашова 136
      Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины
      18 января , 19:00 Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины
      Олександр Гаврутенко 1878
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Чавеса забальзамируют и поместят в мавзолей
       8 марта 2013 , 12:23 1
      Стало известно, как берлинский террорист бежал из Германии
       27 декабря 2016 , 07:18
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук