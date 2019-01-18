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      "Зроби це": ЗМІ викрили чергову брехню Трампа про стосунки з Москвою і Путіним

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      Трамп наказав адвокату збрехати Конгресу про свій бізнес в РФ, – ЗМІ
      Трамп наказав адвокату збрехати Конгресу про свій бізнес в РФ, – ЗМІ / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп наказав своєму вже колишньому адвокату Майклу Коену збрехати Конгресу щодо переговорів про будівництво хмарочоса Trump Tower у Москві.

      Про це повідомляє Buzzfeed з посиланням на посадовців, залучених до розслідування щодо ймовірної співпраці Трампа з РФ.

      Читайте також: Трамп – російський шпигун: як американці відреагували на шокуючу новину

      Так, екс-адвокат Трампа розповів, що той підтримав ідею відвідати Росію під час президентської кампанії для особистої зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним. Політики мали розпочати переговори щодо будівництва хмарочоса.

      Джерела стверджують, що Трамп сказав своєму адвокату: "Зроби це".

      Видання зазначає, Іванка Трамп та Дональд Трамп-молодший регулярно отримували детальні повідомлення про справи щодо нерухомості від Коена. Він став очільником цього проекту.

      Тепер екс-адвокат Трампа зазначає, що етперішній президент США особисто доручив Коену збрехати. Екс-двокат мав сказати, що переговори про будівництво у Москві закінчилися місяцями раніше, ніж насправді.

      Слідство спеціального прокурора (Роберта Мюллера – 24 Канал) отримало інформацію про наказ Трампа Коену брехати Конгресу з розмов з декількома свідками з компанії Трампа Trump Organization, електронного листування, СМС та документів. Під час спілкування зі слідчими Коен також підтвердив, що отримував такі накази,
      – пише видання.

      Автори матеріалу також наголошують, що ця інформація вже є не першим доказом того, що Трамп намагався перешкодити розслідуванню ФБР та спеціального прокурора щодо ймовірного втручання РФ у вибори США 2016 року.

      Нагадаємо, нещодавно  екс-адвокат президента США Майкл Коен підтвердив, що замовляв фальсифікацію онлайн-опитувань для Дональда Трампа у 2014-2015 роках.  Раніше ФБР запідозрило Трампа в роботі на РосіюПідозра ця настільки серйозна, що вже два роки йде офіційне розслідування. І, мабуть, даних на голови Білого дому так багато, що недавно суддя продовжив слідство ще на півроку.

      Про яке втручання Росії у вибори йдеться?Підставою для так званого "російського розслідування" стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон – кандидатки на пост президента США від Демократичної партії на виборах 2016 року. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили 2 угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на Дональда Тампа, яке зібрав екс-офіцер британської розвідки Крістофер Стіл протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Трампа із російськими чиновниками.

      Теги: Новини Росії Новини політики Дональд Трамп Вибори у США Новини США
      Джерело: 24 Канал
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