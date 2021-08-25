В Москве на 9 лет осудили украинского экс-нардепа Павла Климца
Источник:"Интерфакс"
В России 23 августа украинского политика и бизнесмена Павла Климца приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Его обвинили в попытке дать взятку в особо крупном размере.
Детали дела политика
В 2017 году Климец хотел вернуть себе контроль над заводом по изготовлению коньяков в Бахчисарае, что в оккупированном Крыму. Для этого он пытался подкупить стражей порядка за около 330 тысяч долларов.
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Еще двое фигурантов дела – подчиненная Климца Юлия Самойлова и бизнесмен Андрей Грохольский – получили 8 и 5 лет колонии общего режима соответственно.
По данным следствия, Грохольский ввел в заблуждение бывшего адвоката Гора Чудопалова. Бизнесмен заявил, что может помочь решить проблемы Климца, то есть снять арест с завода. На самом деле такой возможности у него не было. Грохольский просто взял деньги от адвоката и похитил их.
Кстати, в отношении адвоката уголовное дело закрыли, потому что он покаялся и разоблачил соучастников.
Все многочисленные встречи фигурантов дела происходили в Москве.
Что известно о Павле Климце
54-летний политик был депутатом Верховной Рады 5 и 6 созывов от "Партии Регионов". В 2010 году он вышел из партии из-за несогласия с руководством.
Алкогольная компания Климца Olymp производит водки марок Prime, Idea, Истинная, а также коньяк и вино. Бизнесмен входил в рейтинг самых богатых людей Украины.
Источник: Википедия