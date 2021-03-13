В России пытались провести форум независимых депутатов "Муниципальная Россия". Во время него задержали более 180 человек, которых обвиняют в участии в мероприятии, проведенном нежелательной организацией. Среди задержанных – политики Евгений Ройзман, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, а также много журналистов.

В Москве полиция 13 марта сорвала проведение форума муниципальных депутатов "Муниципальная Россия", организованного штабом проекта "Объединенные демократы".

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Массовые задержания на форуме депутатов в России

Всего через час после начала форума правоохранители задержали почти всех присутствующих. По данным правозащитной организации "ОВД-Инфо", поймали более 180 человек.

Полицейские объясняют задержания "фактом осуществления деятельности организации, деятельность которой нежелательна на территории России".

Среди задержанных – политики Евгений Ройзман, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза-младший, Андрей Пивоваров, а также ряд журналистов.

Всех поместили в 19 автозаков, которые с утра дежурили возле отеля, где проходил форум. Потом отвезли в разные отделы внутренних дел Москвы. Однако некоторых депутатов уже отпустили.

Что говорят депутаты

Сказали о "нежелательной организации", но даже не сказали, о какой именно. Вы когда-нибудь видели, чтобы задерживали целый зал?"

– заявил Кара-Мурза-младший.

По словам координатора "Объединенных демократов" Андрея Пивоварова, целью сотрудников полиции было умышленно сорвать мероприятие.

К слову, форум "Муниципальная Россия" должен был проходить 13 – 14 марта, на него зарегистрировались муниципальные депутаты из более чем 50 регионов России.

На форуме депутатов в России – массовые задержания: видео