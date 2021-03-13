У Росії намагалися провести форум незалежних депутатів "Муніципальна Росія". Під час нього затримали понад 180 людей, яких звинувачують в участі в заході, проведеному небажаною організацією. Серед затриманих – політики Євген Ройзман, Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза, а також багато журналістів.

У Москві поліція 13 березня зірвала проведення форуму муніципальних депутатів "Муніципальна Росія", організованого штабом проєкту "Об'єднані демократи".

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Масові затримання на форумі депутатів у Росії

Всього через годину після початку форуму правоохоронці затримали майже всіх присутніх. За даними правозахисної організації "ОВД-Инфо", спіймали понад 180 людей.

Поліцейські пояснюють затримання "фактом здійснення діяльності організації, діяльність якої небажана на території Росії".

Серед затриманих – політики Євген Ройзман, Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза-молодший, Андрій Пивоваров, а також низка журналістів.

Усіх помістили у 19 автозаків, які від ранку чергували біля готелю, де проходив форум. А тоді відвезли у різні відділи внутрішніх справ Москви. Однак деяких депутатів вже відпустили.

Що кажуть депутати

Сказали про "небажану організацію", але навіть не сказали, про яку саме. Ви коли-небудь бачили, щоб затримували цілий зал?"

– заявив Кара-Мурза-молодший.

За словами координатора "Об'єднаних демократів" Андрія Пивоварова, метою співробітників поліції було навмисне зірвати захід.

До слова, форум "Муніципальна Росія" повинен був проходити 13 – 14 березня, на нього зареєструвалися муніципальні депутати з більш ніж 50 регіонів Росії.

На форумі депутатів у Росії – масові затримання: відео