В Москве горела больница с сотней больных коронавирусом: погиб пациент

В Москве вечером 9 мая произошел пожар в здании больницы имени Спасокуцкого, в корпусе, где именно лечились больные коронавирусом. В результате пожара погиб один из пациентов, но пока неизвестно, был ли у него коронавирус.

Спасатели эвакуировали всех пациентов и персонал из больницы, сообщает Интерфакс.

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В корпусе, где произошел пожар, проходили лечение около 100 человек с коронавирусом, остальные – лечились от других болезней.

Местная власть уже подтвердила гибель пациента. Впрочем пока неизвестно, проходил ли он лечение именно от коронавируса, поскольку в этом корпусе были и другие больные.

Пожар произошел на первом этаже урологического корпуса. Как известно, сначала загорелись личные вещи кого-то из пациентов. Всего в этом корпусе больницы 6 этажей.

Издание ТАСС также пишет, что причиной пожара стал неисправный аппарат искусственной вентиляции легких. Всего на улице эвакуировали около 200 человек.

Пожар в здании московской больницы: смотрите фото