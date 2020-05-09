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9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

У Москві горіла лікарня з сотнею хворих на коронавірус: загинув пацієнт

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Внаслідок пожежі у лікарні Москви загинув 1 пацієнт
Внаслідок пожежі у лікарні Москви загинув 1 пацієнт / tass.ru

У Москві ввечері 9 травня трапилася пожежа у будівлі лікарні імені Спасокуцького, у корпусі, де саме лікувалися хворі на коронавірус. Внаслідок пожежі загинув один з пацієнтів, але наразі невідомо, чи був у нього коронавірус.

Рятувальники евакуювали усіх пацієнтів і персонал з лікарні, повідомляє Інтерфакс.

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У корпусі, де трапилася пожежа, проходили лікування близько 100 людей з коронавірусом, решта – лікувалися від інших хвороб.

Місцева вдала вже підтвердила загибель пацієнта. Втім наразі невідомо, чи він проходив лікування саме на коронавірус, позаяк у цьому корпусі були й інші хворі.

Пожежа сталася на першому поверсі урологічного корпусу. Як відомо, спершу зайнялися особисті речі когось з пацієнтів. Всього у цьому корпусі лікарні 6 поверхів.

Видання ТАСС також пише, що причиною пожежі насправді став несправний апарат штучної вентиляції легень. Всього на вулиці евакуювали близько 200 людей.

Пожежа у будівлі московської лікарні: дивіться фото

Автор: Василь Денисюк
Теги: Жертви Пожежа Новини Росії Коронавірус COVID-19
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