В Москве истерика из-за заявления Борреля после Бучи, – Фейгин

Россия пытается пропагандой и фейками остановить поставки оружия в Украину от наших государств-союзников. В Кремле понимают, что новое вооружение может оказать серьезное влияние на результат боевых столкновений.

Об этом в эфире 24 канала сообщил российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что Москве снова не удалось остановить поставки, а, наоборот, они даже стали больше.

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В Москве истерика

В Москве истерика из-за заявления Борреля после Бучи, поскольку он сообщил, что нужно добиться военного результата,

– подчеркнул Фейгин.

По его словам, в России возмутились, что главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости военного результата, а не призывал к миру и переговорам.

Россия делает все, чтобы остановить поставки

Как отметил Фейгин, любой адекватный человек, который бы увидел ужасы в Буче и других населенных пунктах Украины, пострадавших от российских оккупантов, вряд ли бы думал о переговорах.

Наверняка любой (не только Боррель, отвечающий за внешнюю политику Евросоюза) примет решение, что только военными поставками оружия Украине можно добиться окончания войны. Именно поэтому Москва делает все, чтобы их остановить,

– подытожил правозащитник.

Напомним, 8 апреля европейские лидеры Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель прибыли в Киев. Они посетили Бучу, где увидели страшные зверства россиян военных своими глазами.

Фейгин рассказал об истерике Москвы из-за заявлений Борреля: смотрите видео