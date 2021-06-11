Подруга активиста Анастасия Михайлова рассказала изданию, что мужчина стрелял из пистолета с холостыми патронами.
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В Москве мужчина выстрелил себе в голову
По ее словам, сначала Крысевич сделал два предупредительных выстрела в воздух, затем выстрелил себе в голову.
После инцидента полиция сразу повалила его на землю и задержала. Сам активист не пострадал.
С Павлом все хорошо, он не пострадал. Это просто акция,
– отметила Михайлова.
Цель акции протеста
Акция была направлена на поддержку политзаключенных.
Перед тем, как выстрелить себе в голову, Крысевич произнес манифест: "Перед кремлевской завесой пойдут выстрелы".
В Москве мужчина выстрелил себе в голову: смотрите видео